СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Receiver Hand
Kwok Wah Richard Lo

Receiver Hand

Kwok Wah Richard Lo
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -9%
VantageInternational-Live 7
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
124
Прибыльных трейдов:
66 (53.22%)
Убыточных трейдов:
58 (46.77%)
Лучший трейд:
183.10 HKD
Худший трейд:
-160.00 HKD
Общая прибыль:
1 871.30 HKD (149 088 pips)
Общий убыток:
-1 971.19 HKD (308 793 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (188.80 HKD)
Макс. прибыль в серии:
326.97 HKD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
11.76%
Макс. загрузка депозита:
75.83%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
32 минуты
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
38 (30.65%)
Коротких трейдов:
86 (69.35%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.81 HKD
Средняя прибыль:
28.35 HKD
Средний убыток:
-33.99 HKD
Макс. серия проигрышей:
5 (-198.20 HKD)
Макс. убыток в серии:
-252.00 HKD (4)
Прирост в месяц:
-8.89%
Алготрейдинг:
70%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
434.57 HKD
Максимальная:
470.00 HKD (87.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.41% (470.00 HKD)
По эквити:
36.61% (352.24 HKD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
HK50.r 104
BTCUSD 15
NAS100.r 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
HK50.r -40
BTCUSD -10
NAS100.r 38
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
HK50.r -210
BTCUSD -186K
NAS100.r 26K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +183.10 HKD
Худший трейд: -160 HKD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +188.80 HKD
Макс. убыток в серии: -198.20 HKD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 11:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 04:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 03:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 03:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 03:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Receiver Hand
30 USD в месяц
-9%
0
0
USD
900
HKD
4
70%
124
53%
12%
0.94
-0.81
HKD
45%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.