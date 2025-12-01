- Прирост
Всего трейдов:
124
Прибыльных трейдов:
66 (53.22%)
Убыточных трейдов:
58 (46.77%)
Лучший трейд:
183.10 HKD
Худший трейд:
-160.00 HKD
Общая прибыль:
1 871.30 HKD (149 088 pips)
Общий убыток:
-1 971.19 HKD (308 793 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (188.80 HKD)
Макс. прибыль в серии:
326.97 HKD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
11.76%
Макс. загрузка депозита:
75.83%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
32 минуты
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
38 (30.65%)
Коротких трейдов:
86 (69.35%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.81 HKD
Средняя прибыль:
28.35 HKD
Средний убыток:
-33.99 HKD
Макс. серия проигрышей:
5 (-198.20 HKD)
Макс. убыток в серии:
-252.00 HKD (4)
Прирост в месяц:
-8.89%
Алготрейдинг:
70%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
434.57 HKD
Максимальная:
470.00 HKD (87.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.41% (470.00 HKD)
По эквити:
36.61% (352.24 HKD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|HK50.r
|104
|BTCUSD
|15
|NAS100.r
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|HK50.r
|-40
|BTCUSD
|-10
|NAS100.r
|38
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|HK50.r
|-210
|BTCUSD
|-186K
|NAS100.r
|26K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +183.10 HKD
Худший трейд: -160 HKD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +188.80 HKD
Макс. убыток в серии: -198.20 HKD
