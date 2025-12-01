- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
25 (67.56%)
Убыточных трейдов:
12 (32.43%)
Лучший трейд:
1 036.63 USD
Худший трейд:
-474.32 USD
Общая прибыль:
1 910.20 USD (334 273 pips)
Общий убыток:
-2 652.26 USD (290 230 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 645.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 645.63 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
22.10%
Макс. загрузка депозита:
16.48%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.30
Длинных трейдов:
32 (86.49%)
Коротких трейдов:
5 (13.51%)
Профит фактор:
0.72
Мат. ожидание:
-20.06 USD
Средняя прибыль:
76.41 USD
Средний убыток:
-221.02 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 740.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 740.21 USD (7)
Прирост в месяц:
-8.17%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 402.88 USD
Максимальная:
2 443.24 USD (24.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.02% (2 442.45 USD)
По эквити:
13.88% (1 243.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|BTCUSD
|5
|USDCAD
|2
|ETHUSD
|1
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-1.8K
|BTCUSD
|1.4K
|USDCAD
|-432
|ETHUSD
|-1
|USDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-161K
|BTCUSD
|206K
|USDCAD
|-299
|ETHUSD
|-80
|USDJPY
|21
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 036.63 USD
Худший трейд: -474 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 645.63 USD
Макс. убыток в серии: -1 740.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|27.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|49.69 × 144
