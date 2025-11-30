- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
274
Прибыльных трейдов:
110 (40.14%)
Убыточных трейдов:
164 (59.85%)
Лучший трейд:
26.66 USD
Худший трейд:
-38.59 USD
Общая прибыль:
1 872.15 USD (570 161 pips)
Общий убыток:
-2 238.43 USD (669 708 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (103.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
103.21 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
20.04%
Макс. загрузка депозита:
29.27%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
36 минут
Фактор восстановления:
-0.93
Длинных трейдов:
164 (59.85%)
Коротких трейдов:
110 (40.15%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-1.34 USD
Средняя прибыль:
17.02 USD
Средний убыток:
-13.65 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-154.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-154.77 USD (9)
Прирост в месяц:
-46.42%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
373.05 USD
Максимальная:
395.35 USD (48.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.73% (395.35 USD)
По эквити:
4.47% (31.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|274
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|-366
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|-100K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +26.66 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +103.21 USD
Макс. убыток в серии: -154.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
-46%
0
0
USD
USD
423
USD
USD
4
100%
274
40%
20%
0.83
-1.34
USD
USD
49%
1:200