Tran Ngoc Han

Golden Bug 91

Tran Ngoc Han
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 -46%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
274
Прибыльных трейдов:
110 (40.14%)
Убыточных трейдов:
164 (59.85%)
Лучший трейд:
26.66 USD
Худший трейд:
-38.59 USD
Общая прибыль:
1 872.15 USD (570 161 pips)
Общий убыток:
-2 238.43 USD (669 708 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (103.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
103.21 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
20.04%
Макс. загрузка депозита:
29.27%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
36 минут
Фактор восстановления:
-0.93
Длинных трейдов:
164 (59.85%)
Коротких трейдов:
110 (40.15%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-1.34 USD
Средняя прибыль:
17.02 USD
Средний убыток:
-13.65 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-154.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-154.77 USD (9)
Прирост в месяц:
-46.42%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
373.05 USD
Максимальная:
395.35 USD (48.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.73% (395.35 USD)
По эквити:
4.47% (31.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 274
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm -366
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm -100K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.66 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +103.21 USD
Макс. убыток в серии: -154.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.18 19:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 08:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 07:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 22:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 21:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 19:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 01:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 20:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 11:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 03:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 10:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 06:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 00:42
Share of trading days is too low
2025.12.01 00:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 23:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 23:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.