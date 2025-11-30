- Прирост
Всего трейдов:
88
Прибыльных трейдов:
24 (27.27%)
Убыточных трейдов:
64 (72.73%)
Лучший трейд:
0.88 UST
Худший трейд:
-0.67 UST
Общая прибыль:
9.30 UST (351 379 pips)
Общий убыток:
-14.82 UST (288 886 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (2.16 UST)
Макс. прибыль в серии:
2.37 UST (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
89.87%
Макс. загрузка депозита:
3.39%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.86
Длинных трейдов:
40 (45.45%)
Коротких трейдов:
48 (54.55%)
Профит фактор:
0.63
Мат. ожидание:
-0.06 UST
Средняя прибыль:
0.39 UST
Средний убыток:
-0.23 UST
Макс. серия проигрышей:
17 (-4.07 UST)
Макс. убыток в серии:
-4.07 UST (17)
Прирост в месяц:
-4.81%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.25 UST
Максимальная:
6.45 UST (32.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.16% (3.36 UST)
По эквити:
1.92% (0.87 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XRPUSD
|42
|SOLUSD
|15
|LNKUSD
|12
|DOGUSD
|10
|ADAUSD
|9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XRPUSD
|1
|SOLUSD
|-3
|LNKUSD
|-2
|DOGUSD
|-1
|ADAUSD
|0
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XRPUSD
|64K
|SOLUSD
|-4.8K
|LNKUSD
|-1.2K
|DOGUSD
|-765
|ADAUSD
|4.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Лучший трейд: +0.88 UST
Худший трейд: -1 UST
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +2.16 UST
Макс. убыток в серии: -4.07 UST
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XBTFX-MetaTrader5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
I trade the top 5 most liquid cryptocurrencies using a daily trend-following approach. Every position is taken manually, with small risk per trade and a disciplined trailing stop-loss to protect profits and limit downside. This signal focuses on steady, controlled growth by staying aligned with major daily trends.
Нет отзывов
