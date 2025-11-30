СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AquaTrends Crypto
Henry Latourrette

AquaTrends Crypto

Henry Latourrette
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -12%
XBTFX-MetaTrader5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
88
Прибыльных трейдов:
24 (27.27%)
Убыточных трейдов:
64 (72.73%)
Лучший трейд:
0.88 UST
Худший трейд:
-0.67 UST
Общая прибыль:
9.30 UST (351 379 pips)
Общий убыток:
-14.82 UST (288 886 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (2.16 UST)
Макс. прибыль в серии:
2.37 UST (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
89.87%
Макс. загрузка депозита:
3.39%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.86
Длинных трейдов:
40 (45.45%)
Коротких трейдов:
48 (54.55%)
Профит фактор:
0.63
Мат. ожидание:
-0.06 UST
Средняя прибыль:
0.39 UST
Средний убыток:
-0.23 UST
Макс. серия проигрышей:
17 (-4.07 UST)
Макс. убыток в серии:
-4.07 UST (17)
Прирост в месяц:
-4.81%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.25 UST
Максимальная:
6.45 UST (32.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.16% (3.36 UST)
По эквити:
1.92% (0.87 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XRPUSD 42
SOLUSD 15
LNKUSD 12
DOGUSD 10
ADAUSD 9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XRPUSD 1
SOLUSD -3
LNKUSD -2
DOGUSD -1
ADAUSD 0
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XRPUSD 64K
SOLUSD -4.8K
LNKUSD -1.2K
DOGUSD -765
ADAUSD 4.9K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.88 UST
Худший трейд: -1 UST
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +2.16 UST
Макс. убыток в серии: -4.07 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XBTFX-MetaTrader5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

I trade the top 5 most liquid cryptocurrencies using a daily trend-following approach. Every position is taken manually, with small risk per trade and a disciplined trailing stop-loss to protect profits and limit downside. This signal focuses on steady, controlled growth by staying aligned with major daily trends.

Нет отзывов
2025.11.30 23:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
