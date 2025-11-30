- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
12 (57.14%)
Убыточных трейдов:
9 (42.86%)
Лучший трейд:
9.90 EUR
Худший трейд:
-4.77 EUR
Общая прибыль:
48.05 EUR (1 281 pips)
Общий убыток:
-21.16 EUR (488 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (26.11 EUR)
Макс. прибыль в серии:
26.11 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
30.93%
Макс. загрузка депозита:
86.21%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
3.23
Длинных трейдов:
15 (71.43%)
Коротких трейдов:
6 (28.57%)
Профит фактор:
2.27
Мат. ожидание:
1.28 EUR
Средняя прибыль:
4.00 EUR
Средний убыток:
-2.35 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-6.09 EUR)
Макс. убыток в серии:
-6.09 EUR (2)
Прирост в месяц:
2.69%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.35 EUR
Максимальная:
8.33 EUR (0.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.80% (8.05 EUR)
По эквити:
3.94% (39.62 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|11
|USDCAD
|7
|AUDNZD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|18
|USDCAD
|2
|AUDNZD
|11
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|442
|USDCAD
|-67
|AUDNZD
|418
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.90 EUR
Худший трейд: -5 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +26.11 EUR
Макс. убыток в серии: -6.09 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PUPrime-Live
|0.11 × 38
|
Exness-MT5Real3
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.63 × 351
|
VantageInternational-Live 10
|0.78 × 45
|
FusionMarkets-Live
|0.84 × 38
|
FxPro-MT5 Live02
|0.88 × 58
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.98 × 50
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 6
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.04 × 52
|
FPMarketsSC-Live
|1.10 × 20
|
FundingTradersGroup-Server
|1.29 × 24
|
BlueberryMarkets-Live
|1.44 × 63
|
Bybit-Live
|1.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|1.69 × 52
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.74 × 370
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.01 × 141
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.20 × 5
|
Coinexx-Live
|2.25 × 12
|
Darwinex-Live
|2.32 × 59
|
Exness-MT5Real15
|2.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|2.53 × 34
|
ICMarketsSC-MT5
|2.63 × 19
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.66 × 97
еще 75...
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
3
76%
21
57%
31%
2.27
1.28
EUR
EUR
4%
1:30