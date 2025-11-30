- Прирост
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
13 (72.22%)
Убыточных трейдов:
5 (27.78%)
Лучший трейд:
11.76 EUR
Худший трейд:
-4.58 EUR
Общая прибыль:
50.15 EUR (1 392 pips)
Общий убыток:
-20.68 EUR (371 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (25.79 EUR)
Макс. прибыль в серии:
25.79 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
23.28%
Макс. загрузка депозита:
10.55%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
3.88
Длинных трейдов:
12 (66.67%)
Коротких трейдов:
6 (33.33%)
Профит фактор:
2.43
Мат. ожидание:
1.64 EUR
Средняя прибыль:
3.86 EUR
Средний убыток:
-4.14 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-6.76 EUR)
Макс. убыток в серии:
-6.76 EUR (3)
Прирост в месяц:
2.95%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.12 EUR
Максимальная:
7.60 EUR (0.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.70% (7.04 EUR)
По эквити:
5.95% (59.83 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.r
|12
|USDCAD.r
|3
|AUDNZD.r
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.r
|17
|USDCAD.r
|6
|AUDNZD.r
|10
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.r
|424
|USDCAD.r
|193
|AUDNZD.r
|404
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Лучший трейд: +11.76 EUR
Худший трейд: -5 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +25.79 EUR
Макс. убыток в серии: -6.76 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
