Manuel Dominguez Lorenzo

Sistemas de trading Titan

Manuel Dominguez Lorenzo
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 3%
FPMarketsLLC-Live
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
13 (72.22%)
Убыточных трейдов:
5 (27.78%)
Лучший трейд:
11.76 EUR
Худший трейд:
-4.58 EUR
Общая прибыль:
50.15 EUR (1 392 pips)
Общий убыток:
-20.68 EUR (371 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (25.79 EUR)
Макс. прибыль в серии:
25.79 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
23.28%
Макс. загрузка депозита:
10.55%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
3.88
Длинных трейдов:
12 (66.67%)
Коротких трейдов:
6 (33.33%)
Профит фактор:
2.43
Мат. ожидание:
1.64 EUR
Средняя прибыль:
3.86 EUR
Средний убыток:
-4.14 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-6.76 EUR)
Макс. убыток в серии:
-6.76 EUR (3)
Прирост в месяц:
2.95%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.12 EUR
Максимальная:
7.60 EUR (0.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.70% (7.04 EUR)
По эквити:
5.95% (59.83 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.r 12
USDCAD.r 3
AUDNZD.r 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.r 17
USDCAD.r 6
AUDNZD.r 10
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.r 424
USDCAD.r 193
AUDNZD.r 404
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.76 EUR
Худший трейд: -5 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +25.79 EUR
Макс. убыток в серии: -6.76 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 10:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 09:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 05:58
Share of trading days is too low
2025.12.03 05:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 16:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 16:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 16:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 16:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 16:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
