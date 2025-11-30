- Прирост
Всего трейдов:
154
Прибыльных трейдов:
127 (82.46%)
Убыточных трейдов:
27 (17.53%)
Лучший трейд:
8.92 USD
Худший трейд:
-8.12 USD
Общая прибыль:
146.87 USD (16 501 pips)
Общий убыток:
-34.89 USD (4 943 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (13.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.81 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
93.46%
Макс. загрузка депозита:
1.57%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
13.79
Длинных трейдов:
120 (77.92%)
Коротких трейдов:
34 (22.08%)
Профит фактор:
4.21
Мат. ожидание:
0.73 USD
Средняя прибыль:
1.16 USD
Средний убыток:
-1.29 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-5.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.12 USD (1)
Прирост в месяц:
5.60%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
8.12 USD (0.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.40% (8.12 USD)
По эквити:
2.36% (47.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|19
|EURUSD
|18
|NZDJPY
|13
|CHFJPY
|11
|GBPAUD
|11
|EURAUD
|9
|EURJPY
|9
|AUDCAD
|9
|CADJPY
|8
|GBPUSD
|8
|AUDJPY
|7
|AUDNZD
|6
|AUDUSD
|6
|USDCHF
|4
|EURCAD
|3
|AUDCHF
|3
|USDCAD
|3
|GBPNZD
|2
|EURNZD
|2
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|1
|GBPCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|12
|EURUSD
|17
|NZDJPY
|13
|CHFJPY
|7
|GBPAUD
|9
|EURAUD
|6
|EURJPY
|6
|AUDCAD
|6
|CADJPY
|5
|GBPUSD
|11
|AUDJPY
|5
|AUDNZD
|4
|AUDUSD
|7
|USDCHF
|5
|EURCAD
|2
|AUDCHF
|2
|USDCAD
|2
|GBPNZD
|1
|EURNZD
|-8
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|-2
|GBPCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|1.9K
|EURUSD
|1.7K
|NZDJPY
|897
|CHFJPY
|1.1K
|GBPAUD
|149
|EURAUD
|982
|EURJPY
|901
|AUDCAD
|888
|CADJPY
|820
|GBPUSD
|518
|AUDJPY
|705
|AUDNZD
|206
|AUDUSD
|715
|USDCHF
|398
|EURCAD
|302
|AUDCHF
|168
|USDCAD
|301
|GBPNZD
|200
|EURNZD
|-1.2K
|NZDUSD
|100
|EURGBP
|-175
|GBPCAD
|99
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.92 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +13.86 USD
Макс. убыток в серии: -5.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-DemoBHS
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
JPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 9
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 7
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
Headway-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
Exness-Real5
|0.00 × 12
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 5
|
Exness-Real18
|0.00 × 10
