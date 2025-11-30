СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Marty by Signal
Budi Setiawan S Si

Marty by Signal

Budi Setiawan S Si
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 6%
FBS-Real-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
154
Прибыльных трейдов:
127 (82.46%)
Убыточных трейдов:
27 (17.53%)
Лучший трейд:
8.92 USD
Худший трейд:
-8.12 USD
Общая прибыль:
146.87 USD (16 501 pips)
Общий убыток:
-34.89 USD (4 943 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (13.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.81 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
93.46%
Макс. загрузка депозита:
1.57%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
13.79
Длинных трейдов:
120 (77.92%)
Коротких трейдов:
34 (22.08%)
Профит фактор:
4.21
Мат. ожидание:
0.73 USD
Средняя прибыль:
1.16 USD
Средний убыток:
-1.29 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-5.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.12 USD (1)
Прирост в месяц:
5.60%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
8.12 USD (0.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.40% (8.12 USD)
По эквити:
2.36% (47.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 19
EURUSD 18
NZDJPY 13
CHFJPY 11
GBPAUD 11
EURAUD 9
EURJPY 9
AUDCAD 9
CADJPY 8
GBPUSD 8
AUDJPY 7
AUDNZD 6
AUDUSD 6
USDCHF 4
EURCAD 3
AUDCHF 3
USDCAD 3
GBPNZD 2
EURNZD 2
NZDUSD 1
EURGBP 1
GBPCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 12
EURUSD 17
NZDJPY 13
CHFJPY 7
GBPAUD 9
EURAUD 6
EURJPY 6
AUDCAD 6
CADJPY 5
GBPUSD 11
AUDJPY 5
AUDNZD 4
AUDUSD 7
USDCHF 5
EURCAD 2
AUDCHF 2
USDCAD 2
GBPNZD 1
EURNZD -8
NZDUSD 1
EURGBP -2
GBPCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 1.9K
EURUSD 1.7K
NZDJPY 897
CHFJPY 1.1K
GBPAUD 149
EURAUD 982
EURJPY 901
AUDCAD 888
CADJPY 820
GBPUSD 518
AUDJPY 705
AUDNZD 206
AUDUSD 715
USDCHF 398
EURCAD 302
AUDCHF 168
USDCAD 301
GBPNZD 200
EURNZD -1.2K
NZDUSD 100
EURGBP -175
GBPCAD 99
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.92 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +13.86 USD
Макс. убыток в серии: -5.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
InfinoxCapital-DemoBHS
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 4
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
RistonCapital-Real
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 5
JPMarkets-Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 9
Alpari-Trade
0.00 × 1
GDMFX-Live
0.00 × 7
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
Headway-Real
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
OANDA-Japan Live
0.00 × 14
Exness-Real5
0.00 × 12
Youtradefx-Real
0.00 × 5
Exness-Real18
0.00 × 10
Нет отзывов
2025.12.08 01:14
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.04 01:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 03:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 02:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 01:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 14:12
Share of trading days is too low
2025.12.02 14:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 13:12
Share of trading days is too low
2025.12.02 13:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 06:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 06:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 06:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 06:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Marty by Signal
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
2.1K
USD
4
100%
154
82%
93%
4.20
0.73
USD
2%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.