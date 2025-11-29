СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid EURAUD
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid EURAUD

Nuttapon Maneechote
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 46%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 516
Прибыльных трейдов:
987 (65.10%)
Убыточных трейдов:
529 (34.89%)
Лучший трейд:
4.13 USD
Худший трейд:
-4.65 USD
Общая прибыль:
3 229.63 USD (489 760 pips)
Общий убыток:
-2 195.27 USD (320 703 pips)
Макс. серия выигрышей:
326 (824.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
824.69 USD (326)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
92.60%
Макс. загрузка депозита:
14.44%
Последний трейд:
45 минут
Трейдов в неделю:
270
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
713 (47.03%)
Коротких трейдов:
803 (52.97%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
0.68 USD
Средняя прибыль:
3.27 USD
Средний убыток:
-4.15 USD
Макс. серия проигрышей:
113 (-458.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-458.26 USD (113)
Прирост в месяц:
53.52%
Алготрейдинг:
77%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
359.70 USD
Максимальная:
943.59 USD (26.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.24% (943.74 USD)
По эквити:
13.54% (247.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURAUD+ 1516
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURAUD+ 1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURAUD+ 169K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.13 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 326
Макс. серия проигрышей: 113
Макс. прибыль в серии: +824.69 USD
Макс. убыток в серии: -458.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.08 10:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 06:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 05:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 05:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 04:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 03:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 02:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 23:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 01:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 00:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.01 23:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 16:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 16:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 16:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 15:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 18:54
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 18:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 16:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
