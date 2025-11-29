- Прирост
Всего трейдов:
1 516
Прибыльных трейдов:
987 (65.10%)
Убыточных трейдов:
529 (34.89%)
Лучший трейд:
4.13 USD
Худший трейд:
-4.65 USD
Общая прибыль:
3 229.63 USD (489 760 pips)
Общий убыток:
-2 195.27 USD (320 703 pips)
Макс. серия выигрышей:
326 (824.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
824.69 USD (326)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
92.60%
Макс. загрузка депозита:
14.44%
Последний трейд:
45 минут
Трейдов в неделю:
270
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
713 (47.03%)
Коротких трейдов:
803 (52.97%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
0.68 USD
Средняя прибыль:
3.27 USD
Средний убыток:
-4.15 USD
Макс. серия проигрышей:
113 (-458.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-458.26 USD (113)
Прирост в месяц:
53.52%
Алготрейдинг:
77%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
359.70 USD
Максимальная:
943.59 USD (26.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.24% (943.74 USD)
По эквити:
13.54% (247.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURAUD+
|1516
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURAUD+
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURAUD+
|169K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.13 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 326
Макс. серия проигрышей: 113
Макс. прибыль в серии: +824.69 USD
Макс. убыток в серии: -458.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
