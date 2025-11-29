- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
9 (21.95%)
Убыточных трейдов:
32 (78.05%)
Лучший трейд:
40.85 USD
Худший трейд:
-25.83 USD
Общая прибыль:
310.17 USD (30 568 pips)
Общий убыток:
-549.40 USD (48 811 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (118.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
118.75 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.26
Торговая активность:
41.45%
Макс. загрузка депозита:
7.18%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.86
Длинных трейдов:
22 (53.66%)
Коротких трейдов:
19 (46.34%)
Профит фактор:
0.56
Мат. ожидание:
-5.83 USD
Средняя прибыль:
34.46 USD
Средний убыток:
-17.17 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-204.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-204.96 USD (14)
Прирост в месяц:
-23.39%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
239.23 USD
Максимальная:
279.63 USD (51.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.88% (172.76 USD)
По эквити:
2.39% (19.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|NZDUSD
|4
|GBPJPY
|3
|EURJPY
|1
|GBPUSD
|1
|USDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-176
|NZDUSD
|-22
|GBPJPY
|-18
|EURJPY
|-3
|GBPUSD
|-3
|USDCAD
|-18
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-17K
|NZDUSD
|-396
|GBPJPY
|-500
|EURJPY
|-85
|GBPUSD
|-52
|USDCAD
|-217
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +40.85 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +118.75 USD
Макс. убыток в серии: -204.96 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
еще 286...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Now Or Never , Change Your Life
Нет отзывов