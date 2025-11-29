СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Initial Q
Iman Taufik

Initial Q

Iman Taufik
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -25%
MaxrichGroup-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
9 (21.95%)
Убыточных трейдов:
32 (78.05%)
Лучший трейд:
40.85 USD
Худший трейд:
-25.83 USD
Общая прибыль:
310.17 USD (30 568 pips)
Общий убыток:
-549.40 USD (48 811 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (118.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
118.75 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.26
Торговая активность:
41.45%
Макс. загрузка депозита:
7.18%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.86
Длинных трейдов:
22 (53.66%)
Коротких трейдов:
19 (46.34%)
Профит фактор:
0.56
Мат. ожидание:
-5.83 USD
Средняя прибыль:
34.46 USD
Средний убыток:
-17.17 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-204.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-204.96 USD (14)
Прирост в месяц:
-23.39%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
239.23 USD
Максимальная:
279.63 USD (51.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.88% (172.76 USD)
По эквити:
2.39% (19.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 31
NZDUSD 4
GBPJPY 3
EURJPY 1
GBPUSD 1
USDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -176
NZDUSD -22
GBPJPY -18
EURJPY -3
GBPUSD -3
USDCAD -18
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -17K
NZDUSD -396
GBPJPY -500
EURJPY -85
GBPUSD -52
USDCAD -217
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.85 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +118.75 USD
Макс. убыток в серии: -204.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 16
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
AM-UK-Live
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
еще 286...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Now Or Never , Change Your Life
Нет отзывов
2025.12.07 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.29 14:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.29 13:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.29 13:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 13:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика