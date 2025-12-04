СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Metode SNR
Indra Divani Adhi Nugraha

Metode SNR

Indra Divani Adhi Nugraha
0 отзывов
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -73%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
776
Прибыльных трейдов:
268 (34.53%)
Убыточных трейдов:
508 (65.46%)
Лучший трейд:
127.74 USD
Худший трейд:
-73.80 USD
Общая прибыль:
3 544.48 USD (244 163 pips)
Общий убыток:
-3 830.52 USD (248 869 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (97.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
265.18 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
40.05%
Макс. загрузка депозита:
24.60%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
66
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.44
Длинных трейдов:
386 (49.74%)
Коротких трейдов:
390 (50.26%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.37 USD
Средняя прибыль:
13.23 USD
Средний убыток:
-7.54 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-225.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-225.02 USD (26)
Прирост в месяц:
94.07%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
565.50 USD
Максимальная:
656.07 USD (115.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
93.97% (569.26 USD)
По эквити:
20.40% (155.91 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 755
XAGUSD 9
GBPJPY 4
US100 3
EURUSD 2
NZDUSD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -207
XAGUSD -91
GBPJPY 18
US100 1
EURUSD -5
NZDUSD 1
EURJPY 0
USDJPY -4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -4.7K
XAGUSD -1.6K
GBPJPY 1.3K
US100 613
EURUSD -208
NZDUSD 26
EURJPY -18
USDJPY -153
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +127.74 USD
Худший трейд: -74 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +97.33 USD
Макс. убыток в серии: -225.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
This is my methode
Нет отзывов
2025.12.23 04:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.21 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 09:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 08:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 07:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 09:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 00:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 00:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 00:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 11:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 11:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 11:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Metode SNR
30 USD в месяц
-73%
0
0
USD
297
USD
12
0%
776
34%
40%
0.92
-0.37
USD
94%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.