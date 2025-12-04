- Прирост
Всего трейдов:
776
Прибыльных трейдов:
268 (34.53%)
Убыточных трейдов:
508 (65.46%)
Лучший трейд:
127.74 USD
Худший трейд:
-73.80 USD
Общая прибыль:
3 544.48 USD (244 163 pips)
Общий убыток:
-3 830.52 USD (248 869 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (97.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
265.18 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
40.05%
Макс. загрузка депозита:
24.60%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
66
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.44
Длинных трейдов:
386 (49.74%)
Коротких трейдов:
390 (50.26%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.37 USD
Средняя прибыль:
13.23 USD
Средний убыток:
-7.54 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-225.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-225.02 USD (26)
Прирост в месяц:
94.07%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
565.50 USD
Максимальная:
656.07 USD (115.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
93.97% (569.26 USD)
По эквити:
20.40% (155.91 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|755
|XAGUSD
|9
|GBPJPY
|4
|US100
|3
|EURUSD
|2
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-207
|XAGUSD
|-91
|GBPJPY
|18
|US100
|1
|EURUSD
|-5
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|0
|USDJPY
|-4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-4.7K
|XAGUSD
|-1.6K
|GBPJPY
|1.3K
|US100
|613
|EURUSD
|-208
|NZDUSD
|26
|EURJPY
|-18
|USDJPY
|-153
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|11.50 × 2
This is my methode
