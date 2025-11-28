СигналыРазделы
Pawel Parys

The Moon Ladder

Pawel Parys
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 11%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
44 (97.77%)
Убыточных трейдов:
1 (2.22%)
Лучший трейд:
130.13 PLN
Худший трейд:
-15.49 PLN
Общая прибыль:
1 767.31 PLN (2 665 pips)
Общий убыток:
-15.49 PLN (592 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (1 349.77 PLN)
Макс. прибыль в серии:
1 349.77 PLN (30)
Коэффициент Шарпа:
1.22
Торговая активность:
93.31%
Макс. загрузка депозита:
25.74%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
113.09
Длинных трейдов:
37 (82.22%)
Коротких трейдов:
8 (17.78%)
Профит фактор:
114.09
Мат. ожидание:
38.93 PLN
Средняя прибыль:
40.17 PLN
Средний убыток:
-15.49 PLN
Макс. серия проигрышей:
1 (-15.49 PLN)
Макс. убыток в серии:
-15.49 PLN (1)
Прирост в месяц:
9.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 PLN
Максимальная:
15.49 PLN (0.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.14% (15.49 PLN)
По эквити:
3.76% (1 191.22 PLN)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD.pro 30
USDCAD.pro 6
EURPLN.pro 4
GOLD.pro 2
CADJPY.pro 1
EURGBP.pro 1
EURUSD.pro 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD.pro 402
USDCAD.pro 64
EURPLN.pro 42
GOLD.pro 2
CADJPY.pro 1
EURGBP.pro 9
EURUSD.pro 0
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD.pro 1.4K
USDCAD.pro 456
EURPLN.pro 91
GOLD.pro 37
CADJPY.pro 84
EURGBP.pro 43
EURUSD.pro 0
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +130.13 PLN
Худший трейд: -15 PLN
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 349.77 PLN
Макс. убыток в серии: -15.49 PLN

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDATMS-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Fully automatic multi-pair trading signal managed by my The Moon Ladder EA.


2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 09:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
