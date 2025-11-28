- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
44 (97.77%)
Убыточных трейдов:
1 (2.22%)
Лучший трейд:
130.13 PLN
Худший трейд:
-15.49 PLN
Общая прибыль:
1 767.31 PLN (2 665 pips)
Общий убыток:
-15.49 PLN (592 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (1 349.77 PLN)
Макс. прибыль в серии:
1 349.77 PLN (30)
Коэффициент Шарпа:
1.22
Торговая активность:
93.31%
Макс. загрузка депозита:
25.74%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
113.09
Длинных трейдов:
37 (82.22%)
Коротких трейдов:
8 (17.78%)
Профит фактор:
114.09
Мат. ожидание:
38.93 PLN
Средняя прибыль:
40.17 PLN
Средний убыток:
-15.49 PLN
Макс. серия проигрышей:
1 (-15.49 PLN)
Макс. убыток в серии:
-15.49 PLN (1)
Прирост в месяц:
9.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 PLN
Максимальная:
15.49 PLN (0.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.14% (15.49 PLN)
По эквити:
3.76% (1 191.22 PLN)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD.pro
|30
|USDCAD.pro
|6
|EURPLN.pro
|4
|GOLD.pro
|2
|CADJPY.pro
|1
|EURGBP.pro
|1
|EURUSD.pro
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD.pro
|402
|USDCAD.pro
|64
|EURPLN.pro
|42
|GOLD.pro
|2
|CADJPY.pro
|1
|EURGBP.pro
|9
|EURUSD.pro
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD.pro
|1.4K
|USDCAD.pro
|456
|EURPLN.pro
|91
|GOLD.pro
|37
|CADJPY.pro
|84
|EURGBP.pro
|43
|EURUSD.pro
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +130.13 PLN
Худший трейд: -15 PLN
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 349.77 PLN
Макс. убыток в серии: -15.49 PLN
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDATMS-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Fully automatic multi-pair trading signal managed by my The Moon Ladder EA.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
USD
32K
PLN
PLN
5
100%
45
97%
93%
114.09
38.93
PLN
PLN
4%
1:100