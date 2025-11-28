СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Trendy 9
Stephanny

Trendy 9

Stephanny
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 43%
Monex-Server5
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
31 (93.93%)
Убыточных трейдов:
2 (6.06%)
Лучший трейд:
126.60 USD
Худший трейд:
-81.68 USD
Общая прибыль:
694.03 USD (29 223 pips)
Общий убыток:
-151.63 USD (4 753 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (537.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
537.86 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
30 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
6.64
Длинных трейдов:
26 (78.79%)
Коротких трейдов:
7 (21.21%)
Профит фактор:
4.58
Мат. ожидание:
16.44 USD
Средняя прибыль:
22.39 USD
Средний убыток:
-75.82 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-81.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-81.68 USD (1)
Прирост в месяц:
9.45%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
60.75 USD
Максимальная:
81.68 USD (1.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.99% (81.68 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.m 22
EURUSD.m 11
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.m 520
EURUSD.m 22
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.m 24K
EURUSD.m 254
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +126.60 USD
Худший трейд: -82 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +537.86 USD
Макс. убыток в серии: -81.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Trendy is follow the trend not Trend Line. By Koki Duit +6287855584820
Нет отзывов
2025.12.25 05:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 04:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика