Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
31 (93.93%)
Убыточных трейдов:
2 (6.06%)
Лучший трейд:
126.60 USD
Худший трейд:
-81.68 USD
Общая прибыль:
694.03 USD (29 223 pips)
Общий убыток:
-151.63 USD (4 753 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (537.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
537.86 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
30 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
6.64
Длинных трейдов:
26 (78.79%)
Коротких трейдов:
7 (21.21%)
Профит фактор:
4.58
Мат. ожидание:
16.44 USD
Средняя прибыль:
22.39 USD
Средний убыток:
-75.82 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-81.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-81.68 USD (1)
Прирост в месяц:
9.45%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
60.75 USD
Максимальная:
81.68 USD (1.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.99% (81.68 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|22
|EURUSD.m
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.m
|520
|EURUSD.m
|22
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.m
|24K
|EURUSD.m
|254
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +126.60 USD
Худший трейд: -82 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +537.86 USD
Макс. убыток в серии: -81.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Trendy is follow the trend not Trend Line. By Koki Duit +6287855584820
