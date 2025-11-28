СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Pearl329
Ervan Firmansyah

Pearl329

Ervan Firmansyah
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -27%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
46
Прибыльных трейдов:
32 (69.56%)
Убыточных трейдов:
14 (30.43%)
Лучший трейд:
43.68 USD
Худший трейд:
-89.03 USD
Общая прибыль:
266.70 USD (18 833 pips)
Общий убыток:
-530.97 USD (31 171 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (40.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
82.03 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.17
Торговая активность:
36.00%
Макс. загрузка депозита:
5.62%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.72
Длинных трейдов:
37 (80.43%)
Коротких трейдов:
9 (19.57%)
Профит фактор:
0.50
Мат. ожидание:
-5.75 USD
Средняя прибыль:
8.33 USD
Средний убыток:
-37.93 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-366.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-366.56 USD (6)
Прирост в месяц:
-27.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
336.39 USD
Максимальная:
369.44 USD (36.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.83% (369.44 USD)
По эквити:
8.07% (80.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 42
GBPUSD 2
CADJPY 1
USDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -256
GBPUSD -10
CADJPY 0
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -12K
GBPUSD -347
CADJPY 18
USDCHF 29
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +43.68 USD
Худший трейд: -89 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +40.79 USD
Макс. убыток в серии: -366.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real29
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 3
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Tusar-Main
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Finotec-Live Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
Dynamic XAUUSD Trading: Capturing Daily & Weekly Gold Moves

Get timely and powerful trading signals for XAUUSD (Gold). We actively combine two powerful timeframes to capture profit:

  1. Intraday: Quick, high-impact signals to capitalize on Gold's volatile daily movements.

  2. 4H: Structured setups designed to ride key breakouts and reversals for weekly gains.

Every signal comes with clear Entry, Stop Loss (SL), and Take Profit (TP) levels, ensuring transparency and accountability in managing Gold’s inherent risk.

If you trade XAUUSD, this channel is for you. Maximize your potential with our dynamic signals.


2025.12.11 09:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 00:34
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.28 00:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 00:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Pearl329
30 USD в месяц
-27%
0
0
USD
1
USD
4
0%
46
69%
36%
0.50
-5.75
USD
37%
1:200
