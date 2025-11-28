- Прирост
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|1
|USDCHF
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-256
|GBPUSD
|-10
|CADJPY
|0
|USDCHF
|1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-12K
|GBPUSD
|-347
|CADJPY
|18
|USDCHF
|29
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 3
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Tusar-Main
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
Dynamic XAUUSD Trading: Capturing Daily & Weekly Gold Moves
Get timely and powerful trading signals for XAUUSD (Gold). We actively combine two powerful timeframes to capture profit:
-
Intraday: Quick, high-impact signals to capitalize on Gold's volatile daily movements.
-
4H: Structured setups designed to ride key breakouts and reversals for weekly gains.
Every signal comes with clear Entry, Stop Loss (SL), and Take Profit (TP) levels, ensuring transparency and accountability in managing Gold’s inherent risk.
If you trade XAUUSD, this channel is for you. Maximize your potential with our dynamic signals.
