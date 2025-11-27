- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
30 (90.90%)
Убыточных трейдов:
3 (9.09%)
Лучший трейд:
126.88 USD
Худший трейд:
-83.96 USD
Общая прибыль:
639.14 USD (33 908 pips)
Общий убыток:
-135.60 USD (7 191 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (396.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
396.86 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
30 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
6.00
Длинных трейдов:
27 (81.82%)
Коротких трейдов:
6 (18.18%)
Профит фактор:
4.71
Мат. ожидание:
15.26 USD
Средняя прибыль:
21.30 USD
Средний убыток:
-45.20 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-51.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-83.96 USD (1)
Прирост в месяц:
25.89%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
83.96 USD (7.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.78% (83.96 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|26
|EURUSD.m
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.m
|500
|EURUSD.m
|4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.m
|26K
|EURUSD.m
|265
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +126.88 USD
Худший трейд: -84 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +396.86 USD
Макс. убыток в серии: -51.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Follow the trend is trendy, Sir. By Koki Duit +6281333603791
Нет отзывов