Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
35 (83.33%)
Убыточных трейдов:
7 (16.67%)
Лучший трейд:
128.74 USD
Худший трейд:
-87.62 USD
Общая прибыль:
626.18 USD (32 452 pips)
Общий убыток:
-166.94 USD (8 510 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (425.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
425.67 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
30 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
5.24
Длинных трейдов:
29 (69.05%)
Коротких трейдов:
13 (30.95%)
Профит фактор:
3.75
Мат. ожидание:
10.93 USD
Средняя прибыль:
17.89 USD
Средний убыток:
-23.85 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-71.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-87.62 USD (1)
Прирост в месяц:
25.49%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.66 USD
Максимальная:
87.62 USD (9.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.54% (87.62 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|39
|EURUSD.m
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.m
|464
|EURUSD.m
|-4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.m
|24K
|EURUSD.m
|-406
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Лучший трейд: +128.74 USD
Худший трейд: -88 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +425.67 USD
Макс. убыток в серии: -71.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Follow trend not trend line. By Koki Duit +6281333603791
