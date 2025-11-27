СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Masbamzfx System 2
Bambang Cahbiantoro

Masbamzfx System 2

Bambang Cahbiantoro
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 4%
FPMarketsLLC-Live4
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
57 (70.37%)
Убыточных трейдов:
24 (29.63%)
Лучший трейд:
1 933.00 JPY
Худший трейд:
-1 602.00 JPY
Общая прибыль:
5 197.00 JPY (3 536 pips)
Общий убыток:
-4 661.00 JPY (2 843 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (458.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
2 081.00 JPY (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
1.76%
Макс. загрузка депозита:
45.68%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
0.14
Длинных трейдов:
76 (93.83%)
Коротких трейдов:
5 (6.17%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
6.62 JPY
Средняя прибыль:
91.18 JPY
Средний убыток:
-194.21 JPY
Макс. серия проигрышей:
3 (-31.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-1 606.00 JPY (2)
Прирост в месяц:
3.57%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
307.00 JPY
Максимальная:
3 798.00 JPY (19.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.64% (3 798.00 JPY)
По эквити:
8.09% (1 511.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 79
GBPCHF 1
CHFJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 7
GBPCHF -3
CHFJPY 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 842
GBPCHF -156
CHFJPY 17
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 933.00 JPY
Худший трейд: -1 602 JPY
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +458.00 JPY
Макс. убыток в серии: -31.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.33 × 3
Axi-US12-Live
0.40 × 10
FPMarketsSC-Live4
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live26
1.40 × 5
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
VantageInternational-Live 3
1.50 × 2
RoboForex-ECN
3.33 × 3
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Fyntura-Live
12.00 × 13
OctaFX-Real3
27.00 × 1
One Shoot System with TP and SL, no averaging, no hadging, no mattingle, no dangerous system 
Нет отзывов
2025.12.22 00:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 23:16
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 00:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 01:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 23:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 00:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.30 23:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 05:28
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 05:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.27 05:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 05:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
