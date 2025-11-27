- Прирост
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
57 (70.37%)
Убыточных трейдов:
24 (29.63%)
Лучший трейд:
1 933.00 JPY
Худший трейд:
-1 602.00 JPY
Общая прибыль:
5 197.00 JPY (3 536 pips)
Общий убыток:
-4 661.00 JPY (2 843 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (458.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
2 081.00 JPY (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
1.76%
Макс. загрузка депозита:
45.68%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
0.14
Длинных трейдов:
76 (93.83%)
Коротких трейдов:
5 (6.17%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
6.62 JPY
Средняя прибыль:
91.18 JPY
Средний убыток:
-194.21 JPY
Макс. серия проигрышей:
3 (-31.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-1 606.00 JPY (2)
Прирост в месяц:
3.57%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
307.00 JPY
Максимальная:
3 798.00 JPY (19.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.64% (3 798.00 JPY)
По эквити:
8.09% (1 511.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|GBPCHF
|1
|CHFJPY
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|7
|GBPCHF
|-3
|CHFJPY
|0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|842
|GBPCHF
|-156
|CHFJPY
|17
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 933.00 JPY
Худший трейд: -1 602 JPY
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +458.00 JPY
Макс. убыток в серии: -31.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
|0.33 × 3
Axi-US12-Live
|0.40 × 10
FPMarketsSC-Live4
|1.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
|1.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
ICMarketsSC-Live26
|1.40 × 5
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
VantageInternational-Live 3
|1.50 × 2
RoboForex-ECN
|3.33 × 3
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
Fyntura-Live
|12.00 × 13
OctaFX-Real3
|27.00 × 1
One Shoot System with TP and SL, no averaging, no hadging, no mattingle, no dangerous system
