Farid Yandouz

Excellus

Farid Yandouz
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 40%
Pepperstone-Edge01
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
195
Прибыльных трейдов:
126 (64.61%)
Убыточных трейдов:
69 (35.38%)
Лучший трейд:
3.03 USD
Худший трейд:
-5.24 USD
Общая прибыль:
89.04 USD (10 002 pips)
Общий убыток:
-48.71 USD (4 913 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (8.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.18 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
17.75%
Макс. загрузка депозита:
24.48%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
4.88
Длинных трейдов:
122 (62.56%)
Коротких трейдов:
73 (37.44%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
0.21 USD
Средняя прибыль:
0.71 USD
Средний убыток:
-0.71 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-5.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.71 USD (4)
Прирост в месяц:
40.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
8.27 USD (5.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.85% (8.27 USD)
По эквити:
10.48% (11.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 108
EURUSD 24
GBPUSD 13
CHFJPY 9
USDJPY 8
EURAUD 6
EURCAD 6
USDCAD 5
AUDCAD 4
USDCHF 4
AUDNZD 3
GBPJPY 3
GBPAUD 1
CADCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 43
EURUSD -5
GBPUSD 0
CHFJPY 3
USDJPY 2
EURAUD 1
EURCAD 1
USDCAD -3
AUDCAD -2
USDCHF 1
AUDNZD -2
GBPJPY 1
GBPAUD 0
CADCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.2K
EURUSD -125
GBPUSD 92
CHFJPY 538
USDJPY 428
EURAUD 272
EURCAD 201
USDCAD -392
AUDCAD -177
USDCHF 150
AUDNZD -392
GBPJPY 296
GBPAUD 60
CADCHF 60
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +3.03 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +8.18 USD
Макс. убыток в серии: -5.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
MBTrading-Live
0.33 × 3
FPMarkets-Live2
0.48 × 81
ICMarketsSC-Live19
0.57 × 14
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.62 × 45
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.71 × 7
Pepperstone-Demo01
0.81 × 26
TradersWay-Live
0.82 × 39
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
ICMarkets-Live11
1.00 × 3
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2215
ATCBrokersLiq1-Live
1.37 × 65
ICMarkets-Live02
1.40 × 43
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Tickmill-Live
1.58 × 193
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
еще 189...
🌟 EXCELLUS – Premium Algorithmic Signal

🔗 By Farid Yandouz 

💼 Objective: deliver stable, controlled, and consistent growth through a proprietary algorithm focused on execution precision and risk mastery.

📈 Performance & Growth

  • 🚀 +30% growth since early 2025

  • 🎯 Profit Factor: 2.14

  • 🟢 60.8% winning trades

  • Best trade: +3%

  • 🔻 Worst trade capped at: –4%

  • 📊 Sharpe Ratio: 0.26 (prudent strategy)

🤖 Strategy & Algorithmic Approach

  • 🤖 100% automated — no manual intervention

  • ⚖️ Multi-asset strategy focused on:

    • 🟡 XAUUSD (Gold) – core performance driver (72% trades)

    • 💶 EURUSD, GBPUSD, USDJPY — scalping & micro-trend targeting

  • ⏱️ Average holding time: 4 hours

  • 🔄 High but controlled rotation: 43 trades/week

🛡️ Risk Management

  • 🔐 Maximum drawdown: 10.5%

  • 📉 Maximum deposit load: 24.3%

  • 🔥 Max consecutive losses: 5 trades (–5% USD)

  • 🧊 Risk architecture designed to avoid over-leverage & deep drawdowns

  • ⚠️ Fixed 0.01 lot size for maximum stability

🧭 Why Follow This Signal?

  • 🌱 Smooth, steady growth — not hype-based

  • 🛡️ Risk-first design

  • 🔍 Refined algorithmic reading of micro-movements

  • 💼 Perfect for accounts seeking slow, robust, controlled progression

  • 🟦 Recommended broker: Pepperstone Edge 01 or ones that have low latency vs Pepperstone

  • 🔧 Simple setup: plug-and-play copy

🔧 Subscriber Recommendations

  • 💵 Recommended capital: ≥ 100 USD

  • ⚙️ Recommended leverage: 1:400

  • 💠 Copy using 1:1 ratio for equivalent results

  • ⏳ Signal optimized for low-latency execution

Reliability & Monitoring

  • 📅 3 weeks of continuous reliability

  • 🧪 Strategy tested & stabilized before launch

  • 🎛️ Daily monitoring of bot stability & volatility conditions


Нет отзывов
2025.11.28 21:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 01:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 00:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.26 23:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 14:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.26 14:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.26 14:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 14:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
