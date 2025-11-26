- Прирост
Всего трейдов:
417
Прибыльных трейдов:
186 (44.60%)
Убыточных трейдов:
231 (55.40%)
Лучший трейд:
1 496.77 USD
Худший трейд:
-408.81 USD
Общая прибыль:
39 983.54 USD (701 341 pips)
Общий убыток:
-34 481.74 USD (573 230 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (2 454.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 185.77 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
98.59%
Макс. загрузка депозита:
51.92%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.58
Длинных трейдов:
294 (70.50%)
Коротких трейдов:
123 (29.50%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
13.19 USD
Средняя прибыль:
214.97 USD
Средний убыток:
-149.27 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-2 839.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 887.81 USD (16)
Прирост в месяц:
-59.85%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9 407.00 USD (50.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
77.67% (9 407.00 USD)
По эквити:
24.73% (822.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|371
|EURJPY
|10
|USDJPY
|7
|GBPJPY
|6
|NZDJPY
|6
|CHFJPY
|5
|AUDJPY
|5
|CADJPY
|3
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|NQ100.R
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|6.8K
|EURJPY
|110
|USDJPY
|-209
|GBPJPY
|-588
|NZDJPY
|68
|CHFJPY
|-506
|AUDJPY
|-47
|CADJPY
|-58
|GBPUSD
|112
|EURUSD
|-48
|NQ100.R
|-133
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|162K
|EURJPY
|2.7K
|USDJPY
|-3.1K
|GBPJPY
|-9.7K
|NZDJPY
|1.8K
|CHFJPY
|-8.2K
|AUDJPY
|-1K
|CADJPY
|-1K
|GBPUSD
|1.5K
|EURUSD
|-499
|NQ100.R
|-17K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 496.77 USD
Худший трейд: -409 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +2 454.24 USD
Макс. убыток в серии: -2 839.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 23
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
