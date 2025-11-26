СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Fikristrong77
Fitri Yansyah

Fikristrong77

Fitri Yansyah
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 32%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
417
Прибыльных трейдов:
186 (44.60%)
Убыточных трейдов:
231 (55.40%)
Лучший трейд:
1 496.77 USD
Худший трейд:
-408.81 USD
Общая прибыль:
39 983.54 USD (701 341 pips)
Общий убыток:
-34 481.74 USD (573 230 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (2 454.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 185.77 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
98.59%
Макс. загрузка депозита:
51.92%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.58
Длинных трейдов:
294 (70.50%)
Коротких трейдов:
123 (29.50%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
13.19 USD
Средняя прибыль:
214.97 USD
Средний убыток:
-149.27 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-2 839.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 887.81 USD (16)
Прирост в месяц:
-59.85%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9 407.00 USD (50.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
77.67% (9 407.00 USD)
По эквити:
24.73% (822.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 371
EURJPY 10
USDJPY 7
GBPJPY 6
NZDJPY 6
CHFJPY 5
AUDJPY 5
CADJPY 3
GBPUSD 2
EURUSD 1
NQ100.R 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6.8K
EURJPY 110
USDJPY -209
GBPJPY -588
NZDJPY 68
CHFJPY -506
AUDJPY -47
CADJPY -58
GBPUSD 112
EURUSD -48
NQ100.R -133
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 162K
EURJPY 2.7K
USDJPY -3.1K
GBPJPY -9.7K
NZDJPY 1.8K
CHFJPY -8.2K
AUDJPY -1K
CADJPY -1K
GBPUSD 1.5K
EURUSD -499
NQ100.R -17K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 496.77 USD
Худший трейд: -409 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +2 454.24 USD
Макс. убыток в серии: -2 839.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

QTrade-Classic Server
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 23
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
еще 314...
Нет отзывов
2025.12.11 15:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 06:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 00:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.96% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Fikristrong77
30 USD в месяц
32%
0
0
USD
3.7K
USD
18
0%
417
44%
99%
1.15
13.19
USD
78%
1:50
Копировать

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

