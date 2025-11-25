СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Uaen Me77
Azhar Mustofa

Uaen Me77

Azhar Mustofa
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -75%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
101
Прибыльных трейдов:
29 (28.71%)
Убыточных трейдов:
72 (71.29%)
Лучший трейд:
50.03 USD
Худший трейд:
-51.08 USD
Общая прибыль:
739.85 USD (68 512 pips)
Общий убыток:
-1 318.16 USD (127 864 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (207.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
207.25 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
39.96%
Макс. загрузка депозита:
162.78%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
-0.72
Длинных трейдов:
84 (83.17%)
Коротких трейдов:
17 (16.83%)
Профит фактор:
0.56
Мат. ожидание:
-5.73 USD
Средняя прибыль:
25.51 USD
Средний убыток:
-18.31 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-404.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-458.06 USD (20)
Прирост в месяц:
-80.94%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
578.31 USD
Максимальная:
807.05 USD (170.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.90% (807.05 USD)
По эквити:
80.18% (26.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD_MRG 82
GBPUSD_MRG 5
GBPJPY_MRG 3
USDJPY_MRG 3
USDCAD_MRG 2
USDCHF_MRG 2
EURNZD_MRG 2
EURJPY_MRG 1
CHFJPY_MRG 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD_MRG -639
GBPUSD_MRG -10
GBPJPY_MRG 35
USDJPY_MRG 31
USDCAD_MRG -11
USDCHF_MRG 3
EURNZD_MRG 17
EURJPY_MRG -2
CHFJPY_MRG -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD_MRG -63K
GBPUSD_MRG -100
GBPJPY_MRG 2.1K
USDJPY_MRG 1.6K
USDCAD_MRG -512
USDCHF_MRG 80
EURNZD_MRG 984
EURJPY_MRG -81
CHFJPY_MRG -319
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.03 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +207.25 USD
Макс. убыток в серии: -404.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

just trader
Нет отзывов
2025.12.29 17:26
High current drawdown in 70% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.10 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 8200% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 20:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 20:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 07:31
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 07:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 15:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 02:41
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.25 02:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 02:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
