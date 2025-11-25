- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
101
Прибыльных трейдов:
29 (28.71%)
Убыточных трейдов:
72 (71.29%)
Лучший трейд:
50.03 USD
Худший трейд:
-51.08 USD
Общая прибыль:
739.85 USD (68 512 pips)
Общий убыток:
-1 318.16 USD (127 864 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (207.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
207.25 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
39.96%
Макс. загрузка депозита:
162.78%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
-0.72
Длинных трейдов:
84 (83.17%)
Коротких трейдов:
17 (16.83%)
Профит фактор:
0.56
Мат. ожидание:
-5.73 USD
Средняя прибыль:
25.51 USD
Средний убыток:
-18.31 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-404.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-458.06 USD (20)
Прирост в месяц:
-80.94%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
578.31 USD
Максимальная:
807.05 USD (170.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.90% (807.05 USD)
По эквити:
80.18% (26.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|82
|GBPUSD_MRG
|5
|GBPJPY_MRG
|3
|USDJPY_MRG
|3
|USDCAD_MRG
|2
|USDCHF_MRG
|2
|EURNZD_MRG
|2
|EURJPY_MRG
|1
|CHFJPY_MRG
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_MRG
|-639
|GBPUSD_MRG
|-10
|GBPJPY_MRG
|35
|USDJPY_MRG
|31
|USDCAD_MRG
|-11
|USDCHF_MRG
|3
|EURNZD_MRG
|17
|EURJPY_MRG
|-2
|CHFJPY_MRG
|-4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_MRG
|-63K
|GBPUSD_MRG
|-100
|GBPJPY_MRG
|2.1K
|USDJPY_MRG
|1.6K
|USDCAD_MRG
|-512
|USDCHF_MRG
|80
|EURNZD_MRG
|984
|EURJPY_MRG
|-81
|CHFJPY_MRG
|-319
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.03 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +207.25 USD
Макс. убыток в серии: -404.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
