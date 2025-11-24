- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
92
Прибыльных трейдов:
53 (57.60%)
Убыточных трейдов:
39 (42.39%)
Лучший трейд:
581.01 USD
Худший трейд:
-1 214.51 USD
Общая прибыль:
6 453.95 USD (3 733 pips)
Общий убыток:
-9 131.59 USD (5 194 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (653.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
934.61 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
98.59%
Макс. загрузка депозита:
187.06%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.75
Длинных трейдов:
46 (50.00%)
Коротких трейдов:
46 (50.00%)
Профит фактор:
0.71
Мат. ожидание:
-29.10 USD
Средняя прибыль:
121.77 USD
Средний убыток:
-234.14 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 644.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 644.05 USD (4)
Прирост в месяц:
-66.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 909.91 USD
Максимальная:
3 563.52 USD (76.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
76.57% (3 563.52 USD)
По эквити:
59.44% (786.03 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|-2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|-1.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +581.01 USD
Худший трейд: -1 215 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +653.61 USD
Макс. убыток в серии: -1 644.05 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GrandCapital-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|1.06 × 18
|
Pepperstone-Demo02
|3.14 × 7
Royal Quant System — это премиальный форекс-советник, созданный по стандартам элитных квант-фондов.
Он анализирует рыночные каналы, определяет оптимальные точки входа и выхода, контролирует риски и обеспечивает стабильную торговлю без эмоций.
Это интеллектуальная система, объединившая статус “Royal” и точность математических алгоритмов “Quant”.
Нет отзывов