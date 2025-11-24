СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / RoyalQuantSystem
OLEG KICHATOV

RoyalQuantSystem

OLEG KICHATOV
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -67%
GrandCapital-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
92
Прибыльных трейдов:
53 (57.60%)
Убыточных трейдов:
39 (42.39%)
Лучший трейд:
581.01 USD
Худший трейд:
-1 214.51 USD
Общая прибыль:
6 453.95 USD (3 733 pips)
Общий убыток:
-9 131.59 USD (5 194 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (653.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
934.61 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
98.59%
Макс. загрузка депозита:
187.06%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.75
Длинных трейдов:
46 (50.00%)
Коротких трейдов:
46 (50.00%)
Профит фактор:
0.71
Мат. ожидание:
-29.10 USD
Средняя прибыль:
121.77 USD
Средний убыток:
-234.14 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 644.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 644.05 USD (4)
Прирост в месяц:
-66.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 909.91 USD
Максимальная:
3 563.52 USD (76.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
76.57% (3 563.52 USD)
По эквити:
59.44% (786.03 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 92
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD -2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD -1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +581.01 USD
Худший трейд: -1 215 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +653.61 USD
Макс. убыток в серии: -1 644.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GrandCapital-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexClubBY-MT4 Real Server
1.06 × 18
Pepperstone-Demo02
3.14 × 7
Royal Quant System — это премиальный форекс-советник, созданный по стандартам элитных квант-фондов.

Он анализирует рыночные каналы, определяет оптимальные точки входа и выхода, контролирует риски и обеспечивает стабильную торговлю без эмоций.

Это интеллектуальная система, объединившая статус “Royal” и точность математических алгоритмов “Quant”.

2025.12.24 20:32
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 16:29
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 07:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 22:23
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 09:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 04:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 03:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 04:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 03:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.06 11:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.12.05 06:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.03 01:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 23:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 22:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
