Всего трейдов:
43 934
Прибыльных трейдов:
25 609 (58.28%)
Убыточных трейдов:
18 325 (41.71%)
Лучший трейд:
12 084.00 USD
Худший трейд:
-17 640.00 USD
Общая прибыль:
1 413 921.56 USD (13 184 593 pips)
Общий убыток:
-1 189 313.69 USD (13 980 067 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (87.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
19 853.12 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
96.46%
Макс. загрузка депозита:
27.81%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
448
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
7.69
Длинных трейдов:
20 994 (47.79%)
Коротких трейдов:
22 940 (52.21%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
5.11 USD
Средняя прибыль:
55.21 USD
Средний убыток:
-64.90 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-11 005.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-19 964.00 USD (3)
Прирост в месяц:
8.11%
Годовой прогноз:
98.43%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 096.35 USD
Максимальная:
29 188.99 USD (10.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.58% (25 716.89 USD)
По эквити:
57.77% (123 191.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43934
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|225K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-793K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12 084.00 USD
Худший трейд: -17 640 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +87.66 USD
Макс. убыток в серии: -11 005.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AnzoCapital-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live11
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live09
|1.99 × 377
|
Tickmill-Live02
|2.21 × 389
|
ICMarkets-Live07
|2.63 × 868
|
Tickmill-Live04
|3.21 × 359
|
ICMarkets-Live08
|3.28 × 2512
|
ICMarketsSC-Live07
|3.53 × 1809
|
AnzoCapital-Live
|3.74 × 817
|
ICMarkets-Live06
|3.83 × 82
|
Exness-Real11
|6.66 × 224
|
Exness-Real
|10.59 × 433
GoldMarket：
4 万次交易验证，这套信号，专治 “交易亏麻”还在靠感觉猜涨跌？
这套经过 41961 次实战的交易信号，用数据把 “稳赚” 焊死：净盈利 20.9 万。
它专治你的交易痛点：不用盯盘熬夜，直接给开仓 / 平仓指令；多空双向通吃，行情涨跌都能啃利润；
小仓位 + 高胜率，多空双向稳吃利润，无情绪、风险低。靠它避开 “扛单爆仓”，复刻账户曲线 “稳步上坡”。
让 4 万笔实盘为你打工，今天开始，做信号的主人，不再做情绪的奴隶。
跟单资金 16000 以上或者大约信号源的资金采用 1 倍跟单，点差不要超过 32。
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
1 492%
0
0
USD
USD
205K
USD
USD
56
100%
43 934
58%
96%
1.18
5.11
USD
USD
58%
1:500