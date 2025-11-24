СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GoldMarket
Zhu He Li

GoldMarket

Zhu He Li
0 отзывов
Надежность
56 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2024 1 492%
AnzoCapital-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
43 934
Прибыльных трейдов:
25 609 (58.28%)
Убыточных трейдов:
18 325 (41.71%)
Лучший трейд:
12 084.00 USD
Худший трейд:
-17 640.00 USD
Общая прибыль:
1 413 921.56 USD (13 184 593 pips)
Общий убыток:
-1 189 313.69 USD (13 980 067 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (87.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
19 853.12 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
96.46%
Макс. загрузка депозита:
27.81%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
448
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
7.69
Длинных трейдов:
20 994 (47.79%)
Коротких трейдов:
22 940 (52.21%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
5.11 USD
Средняя прибыль:
55.21 USD
Средний убыток:
-64.90 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-11 005.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-19 964.00 USD (3)
Прирост в месяц:
8.11%
Годовой прогноз:
98.43%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 096.35 USD
Максимальная:
29 188.99 USD (10.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.58% (25 716.89 USD)
По эквити:
57.77% (123 191.53 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 43934
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 225K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -793K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12 084.00 USD
Худший трейд: -17 640 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +87.66 USD
Макс. убыток в серии: -11 005.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AnzoCapital-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live11
0.12 × 17
ICMarkets-Live09
1.99 × 377
Tickmill-Live02
2.21 × 389
ICMarkets-Live07
2.63 × 868
Tickmill-Live04
3.21 × 359
ICMarkets-Live08
3.28 × 2512
ICMarketsSC-Live07
3.53 × 1809
AnzoCapital-Live
3.74 × 817
ICMarkets-Live06
3.83 × 82
Exness-Real11
6.66 × 224
Exness-Real
10.59 × 433
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

GoldMarket：

4 万次交易验证，这套信号，专治 “交易亏麻”还在靠感觉猜涨跌？

这套经过 41961 次实战的交易信号，用数据把 “稳赚” 焊死：净盈利 20.9 万。

它专治你的交易痛点：不用盯盘熬夜，直接给开仓 / 平仓指令；多空双向通吃，行情涨跌都能啃利润；

小仓位 + 高胜率，多空双向稳吃利润，无情绪、风险低。靠它避开 “扛单爆仓”，复刻账户曲线 “稳步上坡”。

让 4 万笔实盘为你打工，今天开始，做信号的主人，不再做情绪的奴隶。

跟单资金 16000 以上或者大约信号源的资金采用 1 倍跟单，点差不要超过 32。


Нет отзывов
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 17:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldMarket
300 USD в месяц
1 492%
0
0
USD
205K
USD
56
100%
43 934
58%
96%
1.18
5.11
USD
58%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.