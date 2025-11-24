СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Polaris Alpha Copy1
Zhang Zhuo

Polaris Alpha Copy1

Zhang Zhuo
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 78%
Tickmill-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
211
Прибыльных трейдов:
154 (72.98%)
Убыточных трейдов:
57 (27.01%)
Лучший трейд:
160.02 USD
Худший трейд:
-96.65 USD
Общая прибыль:
3 077.91 USD (98 625 pips)
Общий убыток:
-923.17 USD (38 156 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (151.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
365.44 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
76.75%
Макс. загрузка депозита:
15.69%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
12.66
Длинных трейдов:
191 (90.52%)
Коротких трейдов:
20 (9.48%)
Профит фактор:
3.33
Мат. ожидание:
10.21 USD
Средняя прибыль:
19.99 USD
Средний убыток:
-16.20 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-82.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-169.70 USD (3)
Прирост в месяц:
43.60%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.54 USD
Максимальная:
170.25 USD (3.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.43% (170.05 USD)
По эквити:
11.52% (544.98 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 163
GBPUSD 28
AUDCAD 17
USDJPY 2
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2K
GBPUSD 170
AUDCAD 27
USDJPY -51
AUDUSD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 53K
GBPUSD 6.7K
AUDCAD 968
USDJPY -143
AUDUSD 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +160.02 USD
Худший трейд: -97 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +151.61 USD
Макс. убыток в серии: -82.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 4
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
FusionMarkets-Live
0.27 × 82
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
TickmillEU-Live
0.40 × 5
itexsys-Platform
0.43 × 7
OxSecurities-Live
0.67 × 3
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
Darwinex-Live
0.93 × 313
Exness-MT5Real8
0.99 × 176
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
VTMarkets-Live
1.50 × 2
Exness-MT5Real7
1.54 × 13
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.11 × 227
Tickmill-Live
2.17 × 18255
DooTechnology-Live
2.19 × 64
RoboForex-ECN
2.23 × 116
ICMarketsSC-MT5-2
2.28 × 1090
еще 66...
Нет отзывов
2025.12.29 00:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 08:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 14:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 14:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 08:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 10:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 10:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.26 07:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 00:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 22:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 21:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 19:21
Share of trading days is too low
2025.11.24 19:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 19:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 15:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Polaris Alpha Copy1
999 USD в месяц
78%
0
0
USD
3.9K
USD
5
76%
211
72%
77%
3.33
10.21
USD
12%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.