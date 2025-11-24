- Прирост
Всего трейдов:
211
Прибыльных трейдов:
154 (72.98%)
Убыточных трейдов:
57 (27.01%)
Лучший трейд:
160.02 USD
Худший трейд:
-96.65 USD
Общая прибыль:
3 077.91 USD (98 625 pips)
Общий убыток:
-923.17 USD (38 156 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (151.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
365.44 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
76.75%
Макс. загрузка депозита:
15.69%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
12.66
Длинных трейдов:
191 (90.52%)
Коротких трейдов:
20 (9.48%)
Профит фактор:
3.33
Мат. ожидание:
10.21 USD
Средняя прибыль:
19.99 USD
Средний убыток:
-16.20 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-82.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-169.70 USD (3)
Прирост в месяц:
43.60%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.54 USD
Максимальная:
170.25 USD (3.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.43% (170.05 USD)
По эквити:
11.52% (544.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|163
|GBPUSD
|28
|AUDCAD
|17
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2K
|GBPUSD
|170
|AUDCAD
|27
|USDJPY
|-51
|AUDUSD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|53K
|GBPUSD
|6.7K
|AUDCAD
|968
|USDJPY
|-143
|AUDUSD
|3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +160.02 USD
Худший трейд: -97 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +151.61 USD
Макс. убыток в серии: -82.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.27 × 82
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
TickmillEU-Live
|0.40 × 5
|
itexsys-Platform
|0.43 × 7
|
OxSecurities-Live
|0.67 × 3
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
Darwinex-Live
|0.93 × 313
|
Exness-MT5Real8
|0.99 × 176
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
VTMarkets-Live
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real7
|1.54 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.11 × 227
|
Tickmill-Live
|2.17 × 18255
|
DooTechnology-Live
|2.19 × 64
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 116
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.28 × 1090
