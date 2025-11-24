СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Rider EA Small Acc
Denis Adha

Gold Rider EA Small Acc

Denis Adha
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -15%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
19 (51.35%)
Убыточных трейдов:
18 (48.65%)
Лучший трейд:
19.07 USD
Худший трейд:
-11.14 USD
Общая прибыль:
145.93 USD (14 773 pips)
Общий убыток:
-156.79 USD (15 492 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (40.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
40.81 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
11.66%
Макс. загрузка депозита:
36.51%
Последний трейд:
20 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.20
Длинных трейдов:
19 (51.35%)
Коротких трейдов:
18 (48.65%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.29 USD
Средняя прибыль:
7.68 USD
Средний убыток:
-8.71 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-43.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.99 USD (5)
Прирост в месяц:
-15.11%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.86 USD
Максимальная:
55.27 USD (47.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.53% (55.27 USD)
По эквити:
12.65% (8.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDb 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDb -11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDb -719
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.07 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +40.81 USD
Макс. убыток в серии: -43.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Small account Gold Rider
Нет отзывов
2025.12.11 16:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 09:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 07:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 07:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 15:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 13:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 12:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 16:11
Share of trading days is too low
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 14:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 14:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 14:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 14:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 14:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Rider EA Small Acc
30 USD в месяц
-15%
0
0
USD
61
USD
2
100%
37
51%
12%
0.93
-0.29
USD
48%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.