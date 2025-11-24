- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
19 (51.35%)
Убыточных трейдов:
18 (48.65%)
Лучший трейд:
19.07 USD
Худший трейд:
-11.14 USD
Общая прибыль:
145.93 USD (14 773 pips)
Общий убыток:
-156.79 USD (15 492 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (40.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
40.81 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
11.66%
Макс. загрузка депозита:
36.51%
Последний трейд:
20 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.20
Длинных трейдов:
19 (51.35%)
Коротких трейдов:
18 (48.65%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.29 USD
Средняя прибыль:
7.68 USD
Средний убыток:
-8.71 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-43.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.99 USD (5)
Прирост в месяц:
-15.11%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.86 USD
Максимальная:
55.27 USD (47.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.53% (55.27 USD)
По эквити:
12.65% (8.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|-11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|-719
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Лучший трейд: +19.07 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +40.81 USD
Макс. убыток в серии: -43.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Small account Gold Rider
Нет отзывов
Сигнал
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Плечо
30 USD в месяц
-15%
0
0
USD
USD
61
USD
USD
2
100%
37
51%
12%
0.93
-0.29
USD
USD
48%
1:200