Aristoteles Franca

Copy Trader Signals MT5

Aristoteles Franca
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -24%
TickmillUK-Live
1:20
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
320
Прибыльных трейдов:
228 (71.25%)
Убыточных трейдов:
92 (28.75%)
Лучший трейд:
7.10 EUR
Худший трейд:
-27.74 EUR
Общая прибыль:
204.38 EUR (560 017 pips)
Общий убыток:
-373.95 EUR (25 219 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (11.41 EUR)
Макс. прибыль в серии:
11.70 EUR (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
199.78%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.68
Длинных трейдов:
191 (59.69%)
Коротких трейдов:
129 (40.31%)
Профит фактор:
0.55
Мат. ожидание:
-0.53 EUR
Средняя прибыль:
0.90 EUR
Средний убыток:
-4.06 EUR
Макс. серия проигрышей:
11 (-85.07 EUR)
Макс. убыток в серии:
-85.07 EUR (11)
Прирост в месяц:
-24.46%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
170.72 EUR
Максимальная:
250.33 EUR (65.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.14% (250.33 EUR)
По эквити:
26.54% (176.92 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 81
AUDUSD 68
USDCAD 50
GBPUSD 42
NZDUSD 29
USDCHF 20
USDJPY 18
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -62
AUDUSD -3
USDCAD -1
GBPUSD 23
NZDUSD -45
USDCHF -14
USDJPY -7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -3.8K
AUDUSD -42
USDCAD 826
GBPUSD 1.5K
NZDUSD -2.5K
USDCHF -550
USDJPY 131
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.10 EUR
Худший трейд: -28 EUR
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +11.41 EUR
Макс. убыток в серии: -85.07 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TickmillUK-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Alpari-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 19
TickmillUK-Live
0.20 × 5
GOMarketsMU-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
3.32 × 25
AdmiralMarkets-Live
3.68 × 22
GBEbrokers-LIVE
5.33 × 3
ActivTradesCorp-Server
5.50 × 2
Tickmill-Live
12.00 × 2
Copy Signals MT5

It is intended for various copying of currency exchanges, such as:

Pair: (XAUUSD), (EURUSD), (USDCHF), (AUDUSD), (GBPUSD), (USDJPY)

Timeframe: M5, M15, M30

Minimum Lots: 0.01

Platform: MetaTrader 5

Minimum Deposit: €/$500

Account Type: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, or ECN

Thank you for choosing Copy Signals MT5

Нет отзывов
2025.12.18 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 12:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 12:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 12:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.