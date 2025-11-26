- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
320
Прибыльных трейдов:
228 (71.25%)
Убыточных трейдов:
92 (28.75%)
Лучший трейд:
7.10 EUR
Худший трейд:
-27.74 EUR
Общая прибыль:
204.38 EUR (560 017 pips)
Общий убыток:
-373.95 EUR (25 219 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (11.41 EUR)
Макс. прибыль в серии:
11.70 EUR (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
199.78%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.68
Длинных трейдов:
191 (59.69%)
Коротких трейдов:
129 (40.31%)
Профит фактор:
0.55
Мат. ожидание:
-0.53 EUR
Средняя прибыль:
0.90 EUR
Средний убыток:
-4.06 EUR
Макс. серия проигрышей:
11 (-85.07 EUR)
Макс. убыток в серии:
-85.07 EUR (11)
Прирост в месяц:
-24.46%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
170.72 EUR
Максимальная:
250.33 EUR (65.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.14% (250.33 EUR)
По эквити:
26.54% (176.92 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|81
|AUDUSD
|68
|USDCAD
|50
|GBPUSD
|42
|NZDUSD
|29
|USDCHF
|20
|USDJPY
|18
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-62
|AUDUSD
|-3
|USDCAD
|-1
|GBPUSD
|23
|NZDUSD
|-45
|USDCHF
|-14
|USDJPY
|-7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-3.8K
|AUDUSD
|-42
|USDCAD
|826
|GBPUSD
|1.5K
|NZDUSD
|-2.5K
|USDCHF
|-550
|USDJPY
|131
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.10 EUR
Худший трейд: -28 EUR
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +11.41 EUR
Макс. убыток в серии: -85.07 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TickmillUK-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 19
|
TickmillUK-Live
|0.20 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|3.32 × 25
|
AdmiralMarkets-Live
|3.68 × 22
|
GBEbrokers-LIVE
|5.33 × 3
|
ActivTradesCorp-Server
|5.50 × 2
|
Tickmill-Live
|12.00 × 2
Copy Signals MT5
It is intended for various copying of currency exchanges, such as:
Pair: (XAUUSD), (EURUSD), (USDCHF), (AUDUSD), (GBPUSD), (USDJPY)
Timeframe: M5, M15, M30
Minimum Lots: 0.01
Platform: MetaTrader 5
Minimum Deposit: €/$500
Account Type: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, or ECN
Thank you for choosing Copy Signals MT5
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-24%
0
0
USD
USD
505
EUR
EUR
4
82%
320
71%
100%
0.54
-0.53
EUR
EUR
36%
1:20