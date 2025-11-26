Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TickmillUK-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Alpari-MT5 0.00 × 1 AdmiralsGroup-Live 0.00 × 19 TickmillUK-Live 0.20 × 5 GOMarketsMU-Live 0.50 × 2 ICMarketsSC-MT5 3.32 × 25 AdmiralMarkets-Live 3.68 × 22 GBEbrokers-LIVE 5.33 × 3 ActivTradesCorp-Server 5.50 × 2 Tickmill-Live 12.00 × 2 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика