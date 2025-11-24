- Прирост
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
31 (63.26%)
Убыточных трейдов:
18 (36.73%)
Лучший трейд:
66.08 USD
Худший трейд:
-172.65 USD
Общая прибыль:
314.55 USD (11 364 pips)
Общий убыток:
-489.95 USD (3 494 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (97.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
97.60 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
3.91%
Макс. загрузка депозита:
43.04%
Последний трейд:
20 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
-0.51
Длинных трейдов:
27 (55.10%)
Коротких трейдов:
22 (44.90%)
Профит фактор:
0.64
Мат. ожидание:
-3.58 USD
Средняя прибыль:
10.15 USD
Средний убыток:
-27.22 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-179.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-179.10 USD (2)
Прирост в месяц:
-31.01%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
341.71 USD
Максимальная:
345.97 USD (49.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.63% (345.07 USD)
По эквити:
20.05% (299.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|46
|GBPUSD+
|2
|EURUSD+
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|-94
|GBPUSD+
|-73
|EURUSD+
|-8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|8.3K
|GBPUSD+
|-475
|EURUSD+
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +66.08 USD
Худший трейд: -173 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +97.60 USD
Макс. убыток в серии: -179.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
