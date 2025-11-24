СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Forex Daytrading Singals
Florian Mantz

Forex Daytrading Singals

Florian Mantz
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -31%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
31 (63.26%)
Убыточных трейдов:
18 (36.73%)
Лучший трейд:
66.08 USD
Худший трейд:
-172.65 USD
Общая прибыль:
314.55 USD (11 364 pips)
Общий убыток:
-489.95 USD (3 494 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (97.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
97.60 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
3.91%
Макс. загрузка депозита:
43.04%
Последний трейд:
20 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
-0.51
Длинных трейдов:
27 (55.10%)
Коротких трейдов:
22 (44.90%)
Профит фактор:
0.64
Мат. ожидание:
-3.58 USD
Средняя прибыль:
10.15 USD
Средний убыток:
-27.22 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-179.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-179.10 USD (2)
Прирост в месяц:
-31.01%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
341.71 USD
Максимальная:
345.97 USD (49.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.63% (345.07 USD)
По эквити:
20.05% (299.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 46
GBPUSD+ 2
EURUSD+ 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ -94
GBPUSD+ -73
EURUSD+ -8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 8.3K
GBPUSD+ -475
EURUSD+ -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +66.08 USD
Худший трейд: -173 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +97.60 USD
Макс. убыток в серии: -179.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 09:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 09:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 10:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 08:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 12:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 12:01
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.24 12:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 12:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
