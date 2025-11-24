- Прирост
Всего трейдов:
129
Прибыльных трейдов:
117 (90.69%)
Убыточных трейдов:
12 (9.30%)
Лучший трейд:
15.53 USD
Худший трейд:
-20.77 USD
Общая прибыль:
350.82 USD (35 373 pips)
Общий убыток:
-204.98 USD (20 458 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (72.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
72.00 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
24.27%
Макс. загрузка депозита:
3.08%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
58 минут
Фактор восстановления:
3.55
Длинных трейдов:
62 (48.06%)
Коротких трейдов:
67 (51.94%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
1.13 USD
Средняя прибыль:
3.00 USD
Средний убыток:
-17.08 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-41.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-41.09 USD (2)
Прирост в месяц:
28.51%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.61 USD
Максимальная:
41.09 USD (8.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.05% (41.09 USD)
По эквити:
3.78% (18.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|146
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|15K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradingProInternational-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|4.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live22
|4.94 × 51
|
Exness-Real14
|6.40 × 343
|
VantageInternational-Live 20
|9.00 × 1
|
FBS-Real-4
|16.37 × 81
