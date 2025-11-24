СигналыРазделы
Macy Chan

Golden Trader

Macy Chan
0 отзывов
19 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -7%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 457
Прибыльных трейдов:
1 864 (75.86%)
Убыточных трейдов:
593 (24.14%)
Лучший трейд:
34 943.04 USD
Худший трейд:
-18 251.23 USD
Общая прибыль:
332 441.13 USD (1 044 059 pips)
Общий убыток:
-316 562.12 USD (1 663 217 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (2 177.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
69 822.43 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
54.78%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
180
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
0.10
Длинных трейдов:
1 214 (49.41%)
Коротких трейдов:
1 243 (50.59%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
6.46 USD
Средняя прибыль:
178.35 USD
Средний убыток:
-533.83 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-32 562.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-61 764.30 USD (15)
Прирост в месяц:
-47.82%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7 717.52 USD
Максимальная:
152 284.58 USD (34.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
75.96% (152 284.58 USD)
По эквити:
97.68% (187 873.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2185
EURNZD 28
EURAUD 28
EURJPY 24
AUDJPY 22
HK50ft 21
CADJPY 19
NZDJPY 18
EURCAD 16
USDCHF 16
USDCAD 11
AUDCHF 10
AUDNZD 9
NZDCAD 9
NZDCHF 8
CADCHF 8
NZDUSD 8
AUDCAD 7
AUDUSD 5
EURCHF 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -11K
EURNZD 2.6K
EURAUD 3.6K
EURJPY 2.5K
AUDJPY 2.3K
HK50ft 167
CADJPY 2.1K
NZDJPY 866
EURCAD 2.4K
USDCHF 481
USDCAD 1.3K
AUDCHF 962
AUDNZD 743
NZDCAD 968
NZDCHF 1.4K
CADCHF 1.5K
NZDUSD 530
AUDCAD 1.3K
AUDUSD 948
EURCHF 180
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -668K
EURNZD 475
EURAUD 2.8K
EURJPY 2K
AUDJPY 3.2K
HK50ft 32K
CADJPY 1.7K
NZDJPY -3K
EURCAD 3.8K
USDCHF -1.7K
USDCAD 2.3K
AUDCHF 854
AUDNZD 624
NZDCAD 1.5K
NZDCHF 627
CADCHF 1.4K
NZDUSD -1.9K
AUDCAD 3.2K
AUDUSD 1.8K
EURCHF -203
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +34 943.04 USD
Худший трейд: -18 251 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +2 177.62 USD
Макс. убыток в серии: -32 562.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
2025.12.31 17:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 19:32
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.1% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 18:29
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.1% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 17:29
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 20:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 06:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 05:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.17% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
