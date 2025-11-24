- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 457
Прибыльных трейдов:
1 864 (75.86%)
Убыточных трейдов:
593 (24.14%)
Лучший трейд:
34 943.04 USD
Худший трейд:
-18 251.23 USD
Общая прибыль:
332 441.13 USD (1 044 059 pips)
Общий убыток:
-316 562.12 USD (1 663 217 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (2 177.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
69 822.43 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
54.78%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
180
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
0.10
Длинных трейдов:
1 214 (49.41%)
Коротких трейдов:
1 243 (50.59%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
6.46 USD
Средняя прибыль:
178.35 USD
Средний убыток:
-533.83 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-32 562.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-61 764.30 USD (15)
Прирост в месяц:
-47.82%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7 717.52 USD
Максимальная:
152 284.58 USD (34.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
75.96% (152 284.58 USD)
По эквити:
97.68% (187 873.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2185
|EURNZD
|28
|EURAUD
|28
|EURJPY
|24
|AUDJPY
|22
|HK50ft
|21
|CADJPY
|19
|NZDJPY
|18
|EURCAD
|16
|USDCHF
|16
|USDCAD
|11
|AUDCHF
|10
|AUDNZD
|9
|NZDCAD
|9
|NZDCHF
|8
|CADCHF
|8
|NZDUSD
|8
|AUDCAD
|7
|AUDUSD
|5
|EURCHF
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-11K
|EURNZD
|2.6K
|EURAUD
|3.6K
|EURJPY
|2.5K
|AUDJPY
|2.3K
|HK50ft
|167
|CADJPY
|2.1K
|NZDJPY
|866
|EURCAD
|2.4K
|USDCHF
|481
|USDCAD
|1.3K
|AUDCHF
|962
|AUDNZD
|743
|NZDCAD
|968
|NZDCHF
|1.4K
|CADCHF
|1.5K
|NZDUSD
|530
|AUDCAD
|1.3K
|AUDUSD
|948
|EURCHF
|180
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-668K
|EURNZD
|475
|EURAUD
|2.8K
|EURJPY
|2K
|AUDJPY
|3.2K
|HK50ft
|32K
|CADJPY
|1.7K
|NZDJPY
|-3K
|EURCAD
|3.8K
|USDCHF
|-1.7K
|USDCAD
|2.3K
|AUDCHF
|854
|AUDNZD
|624
|NZDCAD
|1.5K
|NZDCHF
|627
|CADCHF
|1.4K
|NZDUSD
|-1.9K
|AUDCAD
|3.2K
|AUDUSD
|1.8K
|EURCHF
|-203
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +34 943.04 USD
Худший трейд: -18 251 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +2 177.62 USD
Макс. убыток в серии: -32 562.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|7.64 × 11
Нет отзывов