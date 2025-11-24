- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
70
Прибыльных трейдов:
46 (65.71%)
Убыточных трейдов:
24 (34.29%)
Лучший трейд:
22.89 USD
Худший трейд:
-30.69 USD
Общая прибыль:
504.04 USD (490 045 pips)
Общий убыток:
-320.46 USD (320 491 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (117.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
119.86 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
30.95%
Макс. загрузка депозита:
11.36%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.12
Длинных трейдов:
28 (40.00%)
Коротких трейдов:
42 (60.00%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
2.62 USD
Средняя прибыль:
10.96 USD
Средний убыток:
-13.35 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-163.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-163.36 USD (10)
Прирост в месяц:
30.60%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.86 USD
Максимальная:
163.36 USD (18.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.17% (163.36 USD)
По эквити:
8.46% (60.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|USOIL
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|168
|USOIL
|15
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|168K
|USOIL
|1.5K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|49.35 × 145
|
TitanFX-MT5-01
|54.00 × 1
