СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Worm 2 Dragon CT
Agus Salim

Worm 2 Dragon CT

Agus Salim
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 31%
Exness-MT5Real31
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
70
Прибыльных трейдов:
46 (65.71%)
Убыточных трейдов:
24 (34.29%)
Лучший трейд:
22.89 USD
Худший трейд:
-30.69 USD
Общая прибыль:
504.04 USD (490 045 pips)
Общий убыток:
-320.46 USD (320 491 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (117.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
119.86 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
30.95%
Макс. загрузка депозита:
11.36%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.12
Длинных трейдов:
28 (40.00%)
Коротких трейдов:
42 (60.00%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
2.62 USD
Средняя прибыль:
10.96 USD
Средний убыток:
-13.35 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-163.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-163.36 USD (10)
Прирост в месяц:
30.60%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.86 USD
Максимальная:
163.36 USD (18.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.17% (163.36 USD)
По эквити:
8.46% (60.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 67
USOIL 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 168
USOIL 15
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 168K
USOIL 1.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22.89 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +117.90 USD
Макс. убыток в серии: -163.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
49.35 × 145
TitanFX-MT5-01
54.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Brave Only
Нет отзывов
2025.12.04 09:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 03:51
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 12:01
Share of trading days is too low
2025.11.24 12:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 04:31
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 04:31
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 04:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 04:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Worm 2 Dragon CT
30 USD в месяц
31%
0
0
USD
784
USD
5
0%
70
65%
31%
1.57
2.62
USD
18%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.