Vansana Latmany

SetZeroTrader

Vansana Latmany
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -12%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
196
Прибыльных трейдов:
110 (56.12%)
Убыточных трейдов:
86 (43.88%)
Лучший трейд:
28.68 USD
Худший трейд:
-110.91 USD
Общая прибыль:
798.85 USD (776 125 pips)
Общий убыток:
-989.71 USD (965 983 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (58.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
58.94 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
29.60%
Макс. загрузка депозита:
71.68%
Последний трейд:
10 минут
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.39
Длинных трейдов:
80 (40.82%)
Коротких трейдов:
116 (59.18%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-0.97 USD
Средняя прибыль:
7.26 USD
Средний убыток:
-11.51 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-486.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-486.30 USD (8)
Прирост в месяц:
-22.18%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
241.97 USD
Максимальная:
486.30 USD (109.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
67.61% (486.30 USD)
По эквити:
62.78% (451.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 196
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -191
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -190K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.68 USD
Худший трейд: -111 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +58.94 USD
Макс. убыток в серии: -486.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.34 × 158
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Trade XAUUSD only, long run investment result is the best choice for your dicision, MM: Capital 400$ = Risk 0.01 lot
Copy: Exness
social-trading.exness.com/a/1hbh7g56fe
one.exnessonelink.com/a/1hbh7g56fe


Facebook: https://www.facebook.com/SetZeroTrader


Нет отзывов
2025.12.24 03:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 01:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 00:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 21:47
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.20 02:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 14:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 13:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 11:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 09:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 09:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 13:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.29 05:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 15:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 09:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SetZeroTrader
30 USD в месяц
-12%
0
0
USD
251
USD
6
0%
196
56%
30%
0.80
-0.97
USD
68%
1:200
Копировать

