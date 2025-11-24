- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
196
Прибыльных трейдов:
110 (56.12%)
Убыточных трейдов:
86 (43.88%)
Лучший трейд:
28.68 USD
Худший трейд:
-110.91 USD
Общая прибыль:
798.85 USD (776 125 pips)
Общий убыток:
-989.71 USD (965 983 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (58.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
58.94 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
29.60%
Макс. загрузка депозита:
71.68%
Последний трейд:
10 минут
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.39
Длинных трейдов:
80 (40.82%)
Коротких трейдов:
116 (59.18%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-0.97 USD
Средняя прибыль:
7.26 USD
Средний убыток:
-11.51 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-486.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-486.30 USD (8)
Прирост в месяц:
-22.18%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
241.97 USD
Максимальная:
486.30 USD (109.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
67.61% (486.30 USD)
По эквити:
62.78% (451.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|196
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-191
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-190K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28.68 USD
Худший трейд: -111 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +58.94 USD
Макс. убыток в серии: -486.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.34 × 158
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
