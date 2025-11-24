СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / EA World peace MT5
Zaiyong Zhang

EA World peace MT5

Zaiyong Zhang
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -24%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
46
Прибыльных трейдов:
19 (41.30%)
Убыточных трейдов:
27 (58.70%)
Лучший трейд:
42.08 USD
Худший трейд:
-40.85 USD
Общая прибыль:
279.15 USD (2 426 759 pips)
Общий убыток:
-450.04 USD (2 368 909 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (27.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
42.08 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.19
Торговая активность:
64.67%
Макс. загрузка депозита:
7.66%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.76
Длинных трейдов:
23 (50.00%)
Коротких трейдов:
23 (50.00%)
Профит фактор:
0.62
Мат. ожидание:
-3.72 USD
Средняя прибыль:
14.69 USD
Средний убыток:
-16.67 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-124.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-124.75 USD (8)
Прирост в месяц:
-24.44%
Алготрейдинг:
56%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
170.89 USD
Максимальная:
223.66 USD (29.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.75% (223.66 USD)
По эквити:
5.73% (34.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 38
XAUUSD 7
GBPUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -56
XAUUSD -90
GBPUSD -25
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 61K
XAUUSD -3K
GBPUSD -165
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +42.08 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +27.26 USD
Макс. убыток в серии: -124.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

itexsys-Platform
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 69
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 228
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.80 × 873
Our EA is characterized by stability, low withdrawal, strong and stable profitability. Our team members include many top talents in the world, including 10 financial postdocs, 8 experts and professors, and more than 20 professional and technical personnel. The team's aim is to serve everyone sincerely, make users feel at ease and make customers feel comfortable and steadfast.
Нет отзывов
2025.12.18 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 04:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 18:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 17:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 02:31
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.24 02:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 02:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA World peace MT5
38 USD в месяц
-24%
0
0
USD
1
USD
4
56%
46
41%
65%
0.62
-3.72
USD
30%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.