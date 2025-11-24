- Прирост
Всего трейдов:
46
Прибыльных трейдов:
19 (41.30%)
Убыточных трейдов:
27 (58.70%)
Лучший трейд:
42.08 USD
Худший трейд:
-40.85 USD
Общая прибыль:
279.15 USD (2 426 759 pips)
Общий убыток:
-450.04 USD (2 368 909 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (27.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
42.08 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.19
Торговая активность:
64.67%
Макс. загрузка депозита:
7.66%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.76
Длинных трейдов:
23 (50.00%)
Коротких трейдов:
23 (50.00%)
Профит фактор:
0.62
Мат. ожидание:
-3.72 USD
Средняя прибыль:
14.69 USD
Средний убыток:
-16.67 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-124.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-124.75 USD (8)
Прирост в месяц:
-24.44%
Алготрейдинг:
56%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
170.89 USD
Максимальная:
223.66 USD (29.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.75% (223.66 USD)
По эквити:
5.73% (34.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|38
|XAUUSD
|7
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-56
|XAUUSD
|-90
|GBPUSD
|-25
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|61K
|XAUUSD
|-3K
|GBPUSD
|-165
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +42.08 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +27.26 USD
Макс. убыток в серии: -124.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 69
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 8
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 873
Our EA is characterized by stability, low withdrawal, strong and stable profitability. Our team members include many top talents in the world, including 10 financial postdocs, 8 experts and professors, and more than 20 professional and technical personnel. The team's aim is to serve everyone sincerely, make users feel at ease and make customers feel comfortable and steadfast.
