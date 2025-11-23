СигналыРазделы
Dzintars Ansons

RF FXTTS

Dzintars Ansons
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -41%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
330
Прибыльных трейдов:
147 (44.54%)
Убыточных трейдов:
183 (55.45%)
Лучший трейд:
9.47 USD
Худший трейд:
-5.62 USD
Общая прибыль:
224.81 USD (29 390 pips)
Общий убыток:
-266.46 USD (32 092 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (24.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.14 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
60.77%
Макс. загрузка депозита:
66.85%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
71
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.82
Длинных трейдов:
154 (46.67%)
Коротких трейдов:
176 (53.33%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-0.13 USD
Средняя прибыль:
1.53 USD
Средний убыток:
-1.46 USD
Макс. серия проигрышей:
27 (-50.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-50.44 USD (27)
Прирост в месяц:
-34.28%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
48.77 USD
Максимальная:
50.87 USD (48.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.08% (50.44 USD)
По эквити:
27.60% (23.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDUSD 21
AUDUSD 18
USDCHF 16
USDJPY 15
NZDCAD 15
EURCAD 15
GBPUSD 15
GBPCAD 15
USDCAD 14
EURUSD 14
GBPJPY 13
AUDJPY 12
CHFJPY 12
AUDNZD 12
EURJPY 11
CADJPY 11
NZDCHF 11
EURGBP 11
EURCHF 10
GBPCHF 10
CADCHF 10
NZDJPY 10
EURAUD 10
AUDCAD 9
GBPNZD 6
GBPAUD 6
EURNZD 5
AUDCHF 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDUSD 5
AUDUSD 1
USDCHF -4
USDJPY -2
NZDCAD -1
EURCAD 9
GBPUSD 11
GBPCAD -9
USDCAD 5
EURUSD -8
GBPJPY -18
AUDJPY -2
CHFJPY 1
AUDNZD -1
EURJPY 2
CADJPY 0
NZDCHF -5
EURGBP -7
EURCHF -8
GBPCHF -7
CADCHF 1
NZDJPY -5
EURAUD 1
AUDCAD 0
GBPNZD 0
GBPAUD 1
EURNZD 0
AUDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDUSD 540
AUDUSD 167
USDCHF -254
USDJPY -198
NZDCAD -93
EURCAD 1.4K
GBPUSD 1.2K
GBPCAD -1.2K
USDCAD 809
EURUSD -730
GBPJPY -2.6K
AUDJPY -259
CHFJPY 185
AUDNZD -127
EURJPY 418
CADJPY 95
NZDCHF -420
EURGBP -438
EURCHF -578
GBPCHF -544
CADCHF 85
NZDJPY -758
EURAUD 199
AUDCAD 70
GBPNZD -45
GBPAUD 291
EURNZD -4
AUDCHF 68
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.47 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 27
Макс. прибыль в серии: +24.14 USD
Макс. убыток в серии: -50.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
EuromarketFX-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
TTCM-Live
0.00 × 2
CapitalComBY-Real
0.00 × 1
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
N1CapitalMarkets-Live
0.17 × 6
IronFXBM-Real4
0.24 × 153
TTCM-Live3
0.29 × 7
Axi-US07-Live
0.29 × 41
JustForex-Live
0.30 × 217
Exness-Real18
0.31 × 16
Pepperstone-Demo01
0.32 × 1620
UniverseWheel-Live
0.32 × 102
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
MYFXMarkets-US09-Live
0.34 × 41
RoboForexDE-ECN
0.34 × 90
Tickmill-Live10
0.35 × 110
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
ICMarkets-Live3
0.38 × 269
RoboForexEU-ECN
0.38 × 1209
еще 523...
🌍 RF-FXTTS - RICCI FLOW FX TOPOLOGICAL TRADING SYSTEM 

Живой эксперимент рыночной экосистемы.

Это не классический торговый сигнальный счёт и не обещание прибыли.

Данный счёт — это живой эксперимент, практическая реализация топологической торговой экосистемы, работающей в реальных рыночных условиях.

Здесь мы не торгуем прогнозами.
Мы наблюдаем, как система ведёт себя под нагрузкой.

Прибыль является вторичной.
Понимание, структура и устойчивость — первичны.

Замкнутая FX-экосистема означает, что валютные движения не изолированы.
Сила одной валюты перераспределяется между другими.
Система торгует структурой и балансом,
управляя риском на уровне всей экосистемы, а не отдельных сделок.

Основная идея (простыми словами)

Рынок — это не механизм, который можно точно предсказать.
Рынок — это динамическая система, похожая на природную экосистему.

Этот счёт исследует один фундаментальный вопрос:

Может ли локальное напряжение в системе со временем сгладиться,
если у системы есть чёткие и жёсткие границы риска?

Если да — система жизнеспособна.
Если нет — цикл осознанно прекращается, и мы получаем опыт.

Почему «экосистема», а не «стратегия»

В классическом трейдинге:

  • каждая сделка рассматривается отдельно,

  • каждая ошибка считается неудачей,

  • цель — быть правым.

В этой системе:

  • локальные ошибки допустимы,

  • важен глобальный баланс,

  • цель — жизнеспособность, а не совершенство.

Как в природе:
отдельные деревья могут погибать —
лес остаётся живым.

Основные принципы системы

1. Прогноз не является основой

Мы не пытаемся предсказать будущее.
Любые сигналы используются только как триггеры, но никогда как истина.

Решения принимаются на основе структуры, а не ожиданий.

2. Напряжение и фаза цикла

Позиции открываются только в фазе возврата цикла, когда:

  • рынок ранее находился в состоянии напряжения,

  • импульс начинает ослабевать,

  • структура показывает признаки сглаживания.

Нет фазы возврата — нет входа.
Нет структуры — нет сделки.

3. Однородная структура экосистемы

  • Все валютные пары торгуются с одинаковым лотом,

  • по одним и тем же правилам,

  • без «особых» валют или фаворитов.

Устойчивость достигается структурой, а не оптимизацией.

Гипотеза Пуанкаре — зачем она здесь

В упрощённом виде гипотеза Пуанкаре утверждает:

Если в системе нет необратимых петель или «дыр»,
то она топологически целостна.

В рамках этого счёта это означает:

  • нет позиций, которые нельзя закрыть,

  • нет состояний без выхода,

  • каждый цикл можно завершить без разрушения системы.

Если систему всегда можно «свести обратно» —
она здорова.

Поток Риччи — как система живёт во времени

Поток Риччи описывает, как:

  • напряжение локально накапливается,

  • со временем сглаживается,

  • либо превращается в сингулярность, которую нужно удалить.

В этой системе:

  • корреляции и импульсы — это напряжение,

  • время — механизм сглаживания,

  • глобальный стоп — это хирургия, а не наказание.

Если напряжение сглаживается — цикл завершается.
Если нет — цикл осознанно прерывается.

Антихрупкость — почему ошибки не враг

Эта система не создана для избегания ошибок.
Она создана для того, чтобы не страдать от них.

  • локальные убытки допустимы,

  • глобальный коллапс — нет,

  • ошибка — это информация, а не поражение.

Как мышцы растут от нагрузки,
так и эта система выигрывает от контролируемого стресса.

Технические параметры (прозрачно)

  • Начальный депозит: 300 USD

  • Кредитное плечо: 1:500

  • Размер лота: 0.01

Глобальные границы цикла:

  • +10 % — положительное завершение цикла

  • – 50 % — принудительное завершение цикла

Внутри экосистемы каждая сделка использует ATR‑основанный Stop Loss, ATR‑основанный Take Profit и автоматический перевод в безубыток. Это создаёт структурное соотношение риска и прибыли около 1:3, что обеспечивает локальную устойчивость и поддерживает жизнеспособность глобального цикла.

Что значит «присоединиться к этому счёту»

Присоединиться — значит:

  • наблюдать, а не слепо копировать,

  • думать, а не ждать сигналов,

  • участвовать в эксперименте, а не в обещании.

Этот счёт не для всех.
Он для тех, кому важен смысл, а не только результат.

Итог в одном предложении

Этот счёт — живой эксперимент экосистемы,
где жизнеспособность определяется способностью рыночного напряжения
сглаживаться в заданных границах,
а не правильностью отдельных сделок.

📘 Дополнительное чтение / Концептуальный контекст

Данный торговый эксперимент концептуально связан с книгой
The Gospel of Financial Nirvana: The Path Out of the Wheel of Financial Samsara.

В книге рассматривается идея о том, что большинство участников финансовых рынков находятся в бесконечном цикле ожиданий, страха, прибыли и убытков — финансовом аналоге самсары.
Вместо того чтобы предлагать новые методы прогнозирования или торговые приёмы, книга объясняет, почему этот цикл продолжается и как привязанность к результату удерживает человека внутри него.

Экосистема, реализованная в этом торговом счёте, опирается на тот же ключевой принцип:

  • рынок невозможно контролировать через прогноз,

  • ошибки неизбежны и необходимы,

  • выход из цикла достигается не за счёт «правильных сделок», а через структурную ясность и чёткие границы.

Так же как книга описывает путь выхода из навязчивого финансового повторения, данная система переводит эту идею в практику — заменяя прогноз структурой, а контроль — жизнеспособностью.

Для тех, кто хочет глубже понять философскую основу этого эксперимента, книга доступна по ссылке:
👉 Amazon:
https://www.amazon.com/Gospel-Financial-Nirvana-Wheel-Samsara-ebook/dp/B0FPXN788J


Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RF FXTTS
30 USD в месяц
-41%
0
0
USD
59
USD
5
83%
330
44%
61%
0.84
-0.13
USD
49%
1:500
