🌍 RF-FXTTS - RICCI FLOW FX TOPOLOGICAL TRADING SYSTEM

Живой эксперимент рыночной экосистемы.

Это не классический торговый сигнальный счёт и не обещание прибыли.

Данный счёт — это живой эксперимент, практическая реализация топологической торговой экосистемы, работающей в реальных рыночных условиях.

Здесь мы не торгуем прогнозами.

Мы наблюдаем, как система ведёт себя под нагрузкой.

Прибыль является вторичной.

Понимание, структура и устойчивость — первичны.

Замкнутая FX-экосистема означает, что валютные движения не изолированы.

Сила одной валюты перераспределяется между другими.

Система торгует структурой и балансом,

управляя риском на уровне всей экосистемы, а не отдельных сделок.



Основная идея (простыми словами)

Рынок — это не механизм, который можно точно предсказать.

Рынок — это динамическая система, похожая на природную экосистему.

Этот счёт исследует один фундаментальный вопрос:

Может ли локальное напряжение в системе со временем сгладиться,

если у системы есть чёткие и жёсткие границы риска?

Если да — система жизнеспособна.

Если нет — цикл осознанно прекращается, и мы получаем опыт.

Почему «экосистема», а не «стратегия»

В классическом трейдинге:

каждая сделка рассматривается отдельно,

каждая ошибка считается неудачей,

цель — быть правым.

В этой системе:

локальные ошибки допустимы,

важен глобальный баланс ,

цель — жизнеспособность, а не совершенство.

Как в природе:

отдельные деревья могут погибать —

лес остаётся живым.

Основные принципы системы

1. Прогноз не является основой

Мы не пытаемся предсказать будущее.

Любые сигналы используются только как триггеры, но никогда как истина.

Решения принимаются на основе структуры, а не ожиданий.

2. Напряжение и фаза цикла

Позиции открываются только в фазе возврата цикла, когда:

рынок ранее находился в состоянии напряжения,

импульс начинает ослабевать,

структура показывает признаки сглаживания.

Нет фазы возврата — нет входа.

Нет структуры — нет сделки.

3. Однородная структура экосистемы

Все валютные пары торгуются с одинаковым лотом ,

по одним и тем же правилам ,

без «особых» валют или фаворитов.

Устойчивость достигается структурой, а не оптимизацией.

Гипотеза Пуанкаре — зачем она здесь

В упрощённом виде гипотеза Пуанкаре утверждает:

Если в системе нет необратимых петель или «дыр»,

то она топологически целостна.

В рамках этого счёта это означает:

нет позиций, которые нельзя закрыть,

нет состояний без выхода,

каждый цикл можно завершить без разрушения системы.

Если систему всегда можно «свести обратно» —

она здорова.

Поток Риччи — как система живёт во времени

Поток Риччи описывает, как:

напряжение локально накапливается,

со временем сглаживается ,

либо превращается в сингулярность, которую нужно удалить.

В этой системе:

корреляции и импульсы — это напряжение,

время — механизм сглаживания,

глобальный стоп — это хирургия, а не наказание.

Если напряжение сглаживается — цикл завершается.

Если нет — цикл осознанно прерывается.

Антихрупкость — почему ошибки не враг

Эта система не создана для избегания ошибок.

Она создана для того, чтобы не страдать от них.

локальные убытки допустимы,

глобальный коллапс — нет,

ошибка — это информация, а не поражение.

Как мышцы растут от нагрузки,

так и эта система выигрывает от контролируемого стресса.

Технические параметры (прозрачно)

Начальный депозит: 300 USD

Кредитное плечо: 1:500

Размер лота: 0.01

Глобальные границы цикла:

+10 % — положительное завершение цикла

– 50 % — принудительное завершение цикла

Внутри экосистемы каждая сделка использует ATR‑основанный Stop Loss, ATR‑основанный Take Profit и автоматический перевод в безубыток. Это создаёт структурное соотношение риска и прибыли около 1:3, что обеспечивает локальную устойчивость и поддерживает жизнеспособность глобального цикла.

Что значит «присоединиться к этому счёту»

Присоединиться — значит:

наблюдать, а не слепо копировать,

думать, а не ждать сигналов,

участвовать в эксперименте, а не в обещании.

Этот счёт не для всех.

Он для тех, кому важен смысл, а не только результат.

Итог в одном предложении

Этот счёт — живой эксперимент экосистемы,

где жизнеспособность определяется способностью рыночного напряжения

сглаживаться в заданных границах,

а не правильностью отдельных сделок.

📘 Дополнительное чтение / Концептуальный контекст Данный торговый эксперимент концептуально связан с книгой

The Gospel of Financial Nirvana: The Path Out of the Wheel of Financial Samsara. В книге рассматривается идея о том, что большинство участников финансовых рынков находятся в бесконечном цикле ожиданий, страха, прибыли и убытков — финансовом аналоге самсары.

Вместо того чтобы предлагать новые методы прогнозирования или торговые приёмы, книга объясняет, почему этот цикл продолжается и как привязанность к результату удерживает человека внутри него. Экосистема, реализованная в этом торговом счёте, опирается на тот же ключевой принцип: рынок невозможно контролировать через прогноз,

ошибки неизбежны и необходимы,

выход из цикла достигается не за счёт «правильных сделок», а через структурную ясность и чёткие границы. Так же как книга описывает путь выхода из навязчивого финансового повторения, данная система переводит эту идею в практику — заменяя прогноз структурой, а контроль — жизнеспособностью. Для тех, кто хочет глубже понять философскую основу этого эксперимента, книга доступна по ссылке:

👉 Amazon:

https://www.amazon.com/Gospel-Financial-Nirvana-Wheel-Samsara-ebook/dp/B0FPXN788J



