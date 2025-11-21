- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
41 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
2.19 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
35.78 USD (1 947 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
41 (35.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
35.78 USD (41)
Коэффициент Шарпа:
1.23
Торговая активность:
25.49%
Макс. загрузка депозита:
4.63%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
21 (51.22%)
Коротких трейдов:
20 (48.78%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.87 USD
Средняя прибыль:
0.87 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
11.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
6.16% (19.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|20
|USDJPYm
|9
|EURUSDm
|6
|AUDUSDm
|5
|NZDUSDm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDm
|16
|USDJPYm
|12
|EURUSDm
|3
|AUDUSDm
|4
|NZDUSDm
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDm
|887
|USDJPYm
|702
|EURUSDm
|162
|AUDUSDm
|182
|NZDUSDm
|14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.19 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 41
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +35.78 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
