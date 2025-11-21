СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EA WS
Teerathad Booranawisedkul

EA WS

Teerathad Booranawisedkul
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 12%
Exness-Real16
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
41 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
2.19 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
35.78 USD (1 947 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
41 (35.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
35.78 USD (41)
Коэффициент Шарпа:
1.23
Торговая активность:
25.49%
Макс. загрузка депозита:
4.63%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
21 (51.22%)
Коротких трейдов:
20 (48.78%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.87 USD
Средняя прибыль:
0.87 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
11.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
6.16% (19.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDm 20
USDJPYm 9
EURUSDm 6
AUDUSDm 5
NZDUSDm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDm 16
USDJPYm 12
EURUSDm 3
AUDUSDm 4
NZDUSDm 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDm 887
USDJPYm 702
EURUSDm 162
AUDUSDm 182
NZDUSDm 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.19 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 41
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +35.78 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.18 09:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 23:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 16:11
Share of trading days is too low
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 15:11
Share of trading days is too low
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.21 07:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 07:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 07:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 07:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA WS
35 USD в месяц
12%
0
0
USD
336
USD
5
100%
41
100%
25%
n/a
0.87
USD
6%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.