- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
279
Прибыльных трейдов:
103 (36.91%)
Убыточных трейдов:
176 (63.08%)
Лучший трейд:
1 476.03 USD
Худший трейд:
-413.00 USD
Общая прибыль:
28 236.38 USD (327 082 pips)
Общий убыток:
-21 860.66 USD (226 408 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (4 134.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 134.21 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
23.71%
Макс. загрузка депозита:
3.11%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.91
Длинных трейдов:
192 (68.82%)
Коротких трейдов:
87 (31.18%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
22.85 USD
Средняя прибыль:
274.14 USD
Средний убыток:
-124.21 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-706.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 817.20 USD (6)
Прирост в месяц:
2.50%
Годовой прогноз:
30.30%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
384.68 USD
Максимальная:
3 345.26 USD (43.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.29% (3 345.26 USD)
По эквити:
5.36% (187.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|258
|USDJPY
|5
|EURJPY
|3
|NZDJPY
|3
|CHFJPY
|3
|AUDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|1
|CADJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|6.4K
|USDJPY
|14
|EURJPY
|89
|NZDJPY
|34
|CHFJPY
|-71
|AUDJPY
|-45
|GBPJPY
|-52
|GBPUSD
|-2
|CADJPY
|33
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|102K
|USDJPY
|2.6K
|EURJPY
|1.6K
|NZDJPY
|1.1K
|CHFJPY
|-4K
|AUDJPY
|-2K
|GBPJPY
|-1.5K
|GBPUSD
|0
|CADJPY
|1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 476.03 USD
Худший трейд: -413 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +4 134.21 USD
Макс. убыток в серии: -706.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
