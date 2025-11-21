СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Alexandria
Sekar Mayang Galang Tyananda

Alexandria

Sekar Mayang Galang Tyananda
0 отзывов
Надежность
43 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 170%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
279
Прибыльных трейдов:
103 (36.91%)
Убыточных трейдов:
176 (63.08%)
Лучший трейд:
1 476.03 USD
Худший трейд:
-413.00 USD
Общая прибыль:
28 236.38 USD (327 082 pips)
Общий убыток:
-21 860.66 USD (226 408 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (4 134.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 134.21 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
23.71%
Макс. загрузка депозита:
3.11%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.91
Длинных трейдов:
192 (68.82%)
Коротких трейдов:
87 (31.18%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
22.85 USD
Средняя прибыль:
274.14 USD
Средний убыток:
-124.21 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-706.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 817.20 USD (6)
Прирост в месяц:
2.50%
Годовой прогноз:
30.30%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
384.68 USD
Максимальная:
3 345.26 USD (43.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.29% (3 345.26 USD)
По эквити:
5.36% (187.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 258
USDJPY 5
EURJPY 3
NZDJPY 3
CHFJPY 3
AUDJPY 3
GBPJPY 2
GBPUSD 1
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6.4K
USDJPY 14
EURJPY 89
NZDJPY 34
CHFJPY -71
AUDJPY -45
GBPJPY -52
GBPUSD -2
CADJPY 33
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 102K
USDJPY 2.6K
EURJPY 1.6K
NZDJPY 1.1K
CHFJPY -4K
AUDJPY -2K
GBPJPY -1.5K
GBPUSD 0
CADJPY 1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 476.03 USD
Худший трейд: -413 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +4 134.21 USD
Макс. убыток в серии: -706.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

QTrade-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 20
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
еще 298...
Нет отзывов
2025.12.24 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 07:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.09% of days out of 274 days of the signal's entire lifetime.
