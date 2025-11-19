- Прирост
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
28 (57.14%)
Убыточных трейдов:
21 (42.86%)
Лучший трейд:
4.20 USD
Худший трейд:
-17.02 USD
Общая прибыль:
49.01 USD (4 533 pips)
Общий убыток:
-114.88 USD (9 501 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (18.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.40 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
94.74%
Макс. загрузка депозита:
122.20%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
-0.95
Длинных трейдов:
22 (44.90%)
Коротких трейдов:
27 (55.10%)
Профит фактор:
0.43
Мат. ожидание:
-1.34 USD
Средняя прибыль:
1.75 USD
Средний убыток:
-5.47 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-37.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-37.14 USD (6)
Прирост в месяц:
-50.60%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
69.46 USD
Максимальная:
69.46 USD (104.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.39% (69.46 USD)
По эквити:
27.11% (20.11 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDrfd
|-66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDrfd
|-5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.20 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +18.40 USD
Макс. убыток в серии: -37.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Торговля по тренду с использованием локов
