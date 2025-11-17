- Прирост
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
17 (53.12%)
Убыточных трейдов:
15 (46.88%)
Лучший трейд:
58.72 USD
Худший трейд:
-50.93 USD
Общая прибыль:
330.00 USD (33 127 pips)
Общий убыток:
-446.08 USD (44 733 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (80.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
80.99 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
73.98%
Макс. загрузка депозита:
5.01%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
20 (62.50%)
Коротких трейдов:
12 (37.50%)
Профит фактор:
0.74
Мат. ожидание:
-3.63 USD
Средняя прибыль:
19.41 USD
Средний убыток:
-29.74 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-194.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-194.52 USD (4)
Прирост в месяц:
-16.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
131.19 USD
Максимальная:
283.71 USD (24.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.62% (283.71 USD)
По эквити:
4.87% (45.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|-116
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|-12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +58.72 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +80.99 USD
Макс. убыток в серии: -194.52 USD
Relive Trader
- Bot Relive Trader EA In XAUUSD / Gold
- Stoploss Always Available
- Single Trade Entry, Fix Lot
- Risk Reward 1:2
- Scalping, Swing And Intraday
- On Friday, trade close, Before 2-4 Hour
- Trade on Asia, Euro & Us session
- Filtered On News
All Question PM, Please Patience For Reply
Regards
Sapa
