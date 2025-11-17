СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Relive Trader
SAPA TAUFIK

Relive Trader

SAPA TAUFIK
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2025 -12%
RockWest-Server
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
17 (53.12%)
Убыточных трейдов:
15 (46.88%)
Лучший трейд:
58.72 USD
Худший трейд:
-50.93 USD
Общая прибыль:
330.00 USD (33 127 pips)
Общий убыток:
-446.08 USD (44 733 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (80.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
80.99 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
73.98%
Макс. загрузка депозита:
5.01%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
20 (62.50%)
Коротких трейдов:
12 (37.50%)
Профит фактор:
0.74
Мат. ожидание:
-3.63 USD
Средняя прибыль:
19.41 USD
Средний убыток:
-29.74 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-194.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-194.52 USD (4)
Прирост в месяц:
-16.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
131.19 USD
Максимальная:
283.71 USD (24.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.62% (283.71 USD)
По эквити:
4.87% (45.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s -116
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s -12K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +58.72 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +80.99 USD
Макс. убыток в серии: -194.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RockWest-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Relive Trader

    • Bot Relive Trader EA In XAUUSD / Gold
    • Stoploss Always Available
    • Single Trade Entry, Fix Lot
    • Risk Reward 1:2
    • Scalping, Swing And Intraday
    • On Friday, trade close, Before 2-4 Hour
    • Trade on Asia, Euro & Us session
    • Filtered On News

All Question PM, Please Patience For Reply

Regards

Sapa








Нет отзывов
2025.12.23 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 03:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 21:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 22:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 21:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 14:44
Share of trading days is too low
2025.11.18 14:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.18 03:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 03:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 20:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.17 20:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 20:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
