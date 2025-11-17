СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / THERANTO XPRO
Hossein Davarynejad

THERANTO XPRO

Hossein Davarynejad
0 отзывов
Надежность
6 недель
4 / 7K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 10%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
120
Прибыльных трейдов:
92 (76.66%)
Убыточных трейдов:
28 (23.33%)
Лучший трейд:
21.06 AUD
Худший трейд:
-4.89 AUD
Общая прибыль:
311.08 AUD (14 616 pips)
Общий убыток:
-42.78 AUD (3 234 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (34.50 AUD)
Макс. прибыль в серии:
40.96 AUD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.53
Торговая активность:
62.89%
Макс. загрузка депозита:
2.52%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
32.48
Длинных трейдов:
60 (50.00%)
Коротких трейдов:
60 (50.00%)
Профит фактор:
7.27
Мат. ожидание:
2.24 AUD
Средняя прибыль:
3.38 AUD
Средний убыток:
-1.53 AUD
Макс. серия проигрышей:
2 (-8.26 AUD)
Макс. убыток в серии:
-8.26 AUD (2)
Прирост в месяц:
6.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 AUD
Максимальная:
8.26 AUD (0.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.19% (8.26 AUD)
По эквити:
3.74% (102.49 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD-ECN 67
NZDCAD-ECN 53
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD-ECN 85
NZDCAD-ECN 119
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD-ECN 4.7K
NZDCAD-ECN 6.7K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.06 AUD
Худший трейд: -5 AUD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +34.50 AUD
Макс. убыток в серии: -8.26 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

🔥 Tehranto XPRO – M15 Scalper for AUDCAD & NZDCAD AUDUSD
Link to purchase: https://www.nxfx.ca/product/21051936/tehranto-xpro

The Tehranto XPRO is a high-performance M15 scalper built specifically for AUDCAD and NZDCAD.AUDUSD
It uses a 3-model Stop Loss system that automatically adapts based on:
• ⚡ Big market movements on Daily
• 📉 Maximum allowed drawdown
• 🛡️ A fixed Stop Loss model for stability

Powered by the Tehranto V3 Indicator, the robot finds precise entry points and aims to deliver strong profitability with safe risk management.

Key Features:
• 🌍 Works on all brokers
• 🎯 Not sensitive to slippage or spread
• 📊 Advanced Stop Loss control based on volatility
• 🤖 Fully automated — just attach it to the M15 chart and let it work

🚀 Reliable, stable, and optimized for long-term performance. Enjoy the power of Tehranto XPRO!


Нет отзывов
2025.11.26 08:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 00:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 11:35
Share of trading days is too low
2025.11.18 11:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 18:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 18:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 18:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.17 18:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 18:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
