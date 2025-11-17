СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Stallion
Mark Anthony Jimenez

Stallion

Mark Anthony Jimenez
0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -60%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
747
Прибыльных трейдов:
365 (48.86%)
Убыточных трейдов:
382 (51.14%)
Лучший трейд:
1 043.50 USD
Худший трейд:
-662.50 USD
Общая прибыль:
23 278.09 USD (804 962 pips)
Общий убыток:
-19 187.85 USD (442 373 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (1 598.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 598.23 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
78.75%
Макс. загрузка депозита:
152.14%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
116
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
1.37
Длинных трейдов:
681 (91.16%)
Коротких трейдов:
66 (8.84%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
5.48 USD
Средняя прибыль:
63.78 USD
Средний убыток:
-50.23 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-458.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 255.74 USD (14)
Прирост в месяц:
-70.63%
Алготрейдинг:
72%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
626.75 USD
Максимальная:
2 983.34 USD (88.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.36% (2 982.76 USD)
По эквити:
59.18% (679.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 668
GBPCAD 55
XAGUSD 22
GBPAUD 1
USDCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.5K
GBPCAD 149
XAGUSD 1.5K
GBPAUD 43
USDCHF -58
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 285K
GBPCAD 1.9K
XAGUSD 76K
GBPAUD 75
USDCHF -40
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 043.50 USD
Худший трейд: -663 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +1 598.23 USD
Макс. убыток в серии: -458.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 19
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3620
Exness-MT5Real8
1.29 × 472
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
BlueberryMarkets-Live
1.84 × 227
FXPIG-Server
1.87 × 47
itexsys-Platform
2.00 × 1
StriforLtd-Live
2.00 × 1
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
еще 100...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

TRADING IS OBJECTIVE, THEY ARE JUST NUMBERS, IT IS ONLY UP & DOWN, PROFIT & LOSSES.

It started from a dream, to ambition, and now a reality. Copy my trades and my success is your success. 

I recommend to use a broker with a very tight Spreads like IC Markets. You can check them out and see for yourself for their very low spreads and some starts from 0.

A minimum of USD$600 trading balance so that it can cover for drawdowns.

Leverage of 1:500 

1. BE REALISTIC.

2. BE LOGICAL.

3. DON'T BE EMOTIONAL.

  • Trading has a risk, business has a risk, work has a risk, and the moment you were born is already a risk. 
  • This is not a guaranteed way to be rich, because nothing is guaranteed in life.
  • Your profits will also depend from your capital.
  • Trade only what you can afford to lose.

MAY THE POINTS BE IN OUR FAVOR!


    Нет отзывов
    2026.01.12 18:05
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2026.01.12 17:03
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2026.01.12 16:03
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2026.01.09 19:41
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2026.01.09 18:41
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2026.01.09 17:39
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2026.01.08 12:21
    High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
    2026.01.08 10:11
    Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
    2026.01.08 09:11
    Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
    2026.01.08 08:08
    Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
    2026.01.08 07:08
    Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
    2026.01.08 06:08
    High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
    2025.12.26 04:02
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.12.26 03:02
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.12.15 12:00
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.12.15 10:57
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.12.12 13:32
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
    2025.12.09 17:10
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.12.09 10:53
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.12.09 10:53
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
    Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
    Сигнал
    Цена
    Прирост
    Подписчики
    Средства
    Баланс
    Недели
    Торговые роботы
    Трейды
    В плюсе
    Активность
    PF
    Мат. ожидание
    Просадка
    Плечо
    Stallion
    30 USD в месяц
    -60%
    0
    0
    USD
    4.1K
    USD
    10
    72%
    747
    48%
    79%
    1.21
    5.48
    USD
    99%
    1:500
    Копировать

    Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

    Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

    Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.