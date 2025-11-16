- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 025
Прибыльных трейдов:
1 723 (85.08%)
Убыточных трейдов:
302 (14.91%)
Лучший трейд:
15.35 USD
Худший трейд:
-51.95 USD
Общая прибыль:
4 122.69 USD (352 572 pips)
Общий убыток:
-2 280.80 USD (229 366 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (120.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
120.37 USD (38)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
41.27%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
179
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
15.97
Длинных трейдов:
1 109 (54.77%)
Коротких трейдов:
916 (45.23%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
0.91 USD
Средняя прибыль:
2.39 USD
Средний убыток:
-7.55 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-33.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-70.45 USD (3)
Прирост в месяц:
49.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
115.37 USD (6.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.16% (34.14 USD)
По эквити:
38.14% (411.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|431
|EURAUD
|367
|GBPCAD
|248
|GBPUSD
|231
|EURCAD
|129
|EURUSD
|113
|USDCAD
|95
|GBPCHF
|92
|USDCHF
|66
|AUDCAD
|62
|AUDUSD
|62
|AUDCHF
|62
|EURGBP
|38
|EURCHF
|29
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD
|437
|EURAUD
|344
|GBPCAD
|236
|GBPUSD
|343
|EURCAD
|147
|EURUSD
|142
|USDCAD
|-21
|GBPCHF
|-15
|USDCHF
|18
|AUDCAD
|70
|AUDUSD
|48
|AUDCHF
|64
|EURGBP
|6
|EURCHF
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD
|28K
|EURAUD
|26K
|GBPCAD
|13K
|GBPUSD
|9.6K
|EURCAD
|18K
|EURUSD
|9.8K
|USDCAD
|-2.8K
|GBPCHF
|-1.1K
|USDCHF
|1.5K
|AUDCAD
|9.7K
|AUDUSD
|4.8K
|AUDCHF
|5.1K
|EURGBP
|421
|EURCHF
|1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.35 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 38
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +120.37 USD
Макс. убыток в серии: -33.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real29
|0.42 × 12
|
Exness-Real16
|0.72 × 18
|
Exness-Real4
|0.99 × 136
|
FBS-Real-13
|6.26 × 1171
Нет отзывов