Сигналы / MetaTrader 4 / HEDGE SCALPER
Christian Talar

HEDGE SCALPER

Christian Talar
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 386%
Exness-Real29
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 025
Прибыльных трейдов:
1 723 (85.08%)
Убыточных трейдов:
302 (14.91%)
Лучший трейд:
15.35 USD
Худший трейд:
-51.95 USD
Общая прибыль:
4 122.69 USD (352 572 pips)
Общий убыток:
-2 280.80 USD (229 366 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (120.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
120.37 USD (38)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
41.27%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
179
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
15.97
Длинных трейдов:
1 109 (54.77%)
Коротких трейдов:
916 (45.23%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
0.91 USD
Средняя прибыль:
2.39 USD
Средний убыток:
-7.55 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-33.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-70.45 USD (3)
Прирост в месяц:
49.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
115.37 USD (6.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.16% (34.14 USD)
По эквити:
38.14% (411.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD 431
EURAUD 367
GBPCAD 248
GBPUSD 231
EURCAD 129
EURUSD 113
USDCAD 95
GBPCHF 92
USDCHF 66
AUDCAD 62
AUDUSD 62
AUDCHF 62
EURGBP 38
EURCHF 29
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD 437
EURAUD 344
GBPCAD 236
GBPUSD 343
EURCAD 147
EURUSD 142
USDCAD -21
GBPCHF -15
USDCHF 18
AUDCAD 70
AUDUSD 48
AUDCHF 64
EURGBP 6
EURCHF 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD 28K
EURAUD 26K
GBPCAD 13K
GBPUSD 9.6K
EURCAD 18K
EURUSD 9.8K
USDCAD -2.8K
GBPCHF -1.1K
USDCHF 1.5K
AUDCAD 9.7K
AUDUSD 4.8K
AUDCHF 5.1K
EURGBP 421
EURCHF 1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.35 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 38
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +120.37 USD
Макс. убыток в серии: -33.58 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real29
0.42 × 12
Exness-Real16
0.72 × 18
Exness-Real4
0.99 × 136
FBS-Real-13
6.26 × 1171
Нет отзывов
2025.12.24 18:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 05:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 02:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 10:28
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 19:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 19:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 19:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.26 05:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 05:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.16 02:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
