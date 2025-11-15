СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GOLDEN CUP
Algoritmic Capital, Ltd.

GOLDEN CUP

Algoritmic Capital, Ltd.
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 21%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
203
Прибыльных трейдов:
186 (91.62%)
Убыточных трейдов:
17 (8.37%)
Лучший трейд:
19.30 USD
Худший трейд:
-22.52 USD
Общая прибыль:
492.97 USD (41 458 pips)
Общий убыток:
-297.55 USD (28 767 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (91.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
91.55 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
8.40%
Макс. загрузка депозита:
4.23%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
4.71
Длинных трейдов:
80 (39.41%)
Коротких трейдов:
123 (60.59%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
0.96 USD
Средняя прибыль:
2.65 USD
Средний убыток:
-17.50 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-22.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.52 USD (1)
Прирост в месяц:
-0.63%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
41.53 USD (3.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.14% (41.39 USD)
По эквити:
4.54% (44.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 203
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 195
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 13K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.30 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +91.55 USD
Макс. убыток в серии: -22.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
TRADE GOLD with Fix SL and use TP .... 
Нет отзывов
2025.12.22 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 17:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 11:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.15 19:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.15 19:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 19:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика