Всего трейдов:
203
Прибыльных трейдов:
186 (91.62%)
Убыточных трейдов:
17 (8.37%)
Лучший трейд:
19.30 USD
Худший трейд:
-22.52 USD
Общая прибыль:
492.97 USD (41 458 pips)
Общий убыток:
-297.55 USD (28 767 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (91.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
91.55 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
8.40%
Макс. загрузка депозита:
4.23%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
4.71
Длинных трейдов:
80 (39.41%)
Коротких трейдов:
123 (60.59%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
0.96 USD
Средняя прибыль:
2.65 USD
Средний убыток:
-17.50 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-22.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.52 USD (1)
Прирост в месяц:
-0.63%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
41.53 USD (3.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.14% (41.39 USD)
По эквити:
4.54% (44.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|203
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|195
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|13K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
TRADE GOLD with Fix SL and use TP ....
