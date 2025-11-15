СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / LWK
Lai Weng Keong

LWK

Lai Weng Keong
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -4%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
19 (42.22%)
Убыточных трейдов:
26 (57.78%)
Лучший трейд:
7.84 USD
Худший трейд:
-6.82 USD
Общая прибыль:
86.04 USD (41 879 pips)
Общий убыток:
-95.13 USD (22 608 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (29.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.88 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
8.65%
Макс. загрузка депозита:
16.06%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.27
Длинных трейдов:
33 (73.33%)
Коротких трейдов:
12 (26.67%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.20 USD
Средняя прибыль:
4.53 USD
Средний убыток:
-3.66 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-13.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.25 USD (3)
Прирост в месяц:
-7.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19.01 USD
Максимальная:
33.37 USD (13.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.21% (33.37 USD)
По эквити:
2.29% (5.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US500Cash 7
GER40Cash 5
GOLDmicro 4
CADJPYmicro 4
FRA40Cash 3
SWI20Cash 3
EU50Cash 3
EURJPYmicro 3
NETH25Cash 2
HK50Cash 2
UK100Cash 2
USDJPYmicro 2
SPAIN35Cash 1
GBPJPYmicro 1
CHFJPYmicro 1
US100Cash 1
SILVERmicro 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US500Cash -16
GER40Cash 15
GOLDmicro -5
CADJPYmicro -4
FRA40Cash 3
SWI20Cash 15
EU50Cash 17
EURJPYmicro 5
NETH25Cash 5
HK50Cash -8
UK100Cash -6
USDJPYmicro -8
SPAIN35Cash -4
GBPJPYmicro -5
CHFJPYmicro -6
US100Cash -5
SILVERmicro -3
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US500Cash -2.1K
GER40Cash 13K
GOLDmicro -4.8K
CADJPYmicro 14
FRA40Cash 5.9K
SWI20Cash 7.6K
EU50Cash 5K
EURJPYmicro 228
NETH25Cash 278
HK50Cash -92
UK100Cash -3.1K
USDJPYmicro -176
SPAIN35Cash -17
GBPJPYmicro -191
CHFJPYmicro -74
US100Cash -1.7K
SILVERmicro -126
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.84 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +29.88 USD
Макс. убыток в серии: -13.58 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 44" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 14:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 12:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.15 13:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 13:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
LWK
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
229
USD
6
100%
45
42%
9%
0.90
-0.20
USD
13%
1:500
Копировать

