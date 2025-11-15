- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
19 (42.22%)
Убыточных трейдов:
26 (57.78%)
Лучший трейд:
7.84 USD
Худший трейд:
-6.82 USD
Общая прибыль:
86.04 USD (41 879 pips)
Общий убыток:
-95.13 USD (22 608 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (29.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.88 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
8.65%
Макс. загрузка депозита:
16.06%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.27
Длинных трейдов:
33 (73.33%)
Коротких трейдов:
12 (26.67%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.20 USD
Средняя прибыль:
4.53 USD
Средний убыток:
-3.66 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-13.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.25 USD (3)
Прирост в месяц:
-7.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19.01 USD
Максимальная:
33.37 USD (13.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.21% (33.37 USD)
По эквити:
2.29% (5.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US500Cash
|7
|GER40Cash
|5
|GOLDmicro
|4
|CADJPYmicro
|4
|FRA40Cash
|3
|SWI20Cash
|3
|EU50Cash
|3
|EURJPYmicro
|3
|NETH25Cash
|2
|HK50Cash
|2
|UK100Cash
|2
|USDJPYmicro
|2
|SPAIN35Cash
|1
|GBPJPYmicro
|1
|CHFJPYmicro
|1
|US100Cash
|1
|SILVERmicro
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US500Cash
|-16
|GER40Cash
|15
|GOLDmicro
|-5
|CADJPYmicro
|-4
|FRA40Cash
|3
|SWI20Cash
|15
|EU50Cash
|17
|EURJPYmicro
|5
|NETH25Cash
|5
|HK50Cash
|-8
|UK100Cash
|-6
|USDJPYmicro
|-8
|SPAIN35Cash
|-4
|GBPJPYmicro
|-5
|CHFJPYmicro
|-6
|US100Cash
|-5
|SILVERmicro
|-3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US500Cash
|-2.1K
|GER40Cash
|13K
|GOLDmicro
|-4.8K
|CADJPYmicro
|14
|FRA40Cash
|5.9K
|SWI20Cash
|7.6K
|EU50Cash
|5K
|EURJPYmicro
|228
|NETH25Cash
|278
|HK50Cash
|-92
|UK100Cash
|-3.1K
|USDJPYmicro
|-176
|SPAIN35Cash
|-17
|GBPJPYmicro
|-191
|CHFJPYmicro
|-74
|US100Cash
|-1.7K
|SILVERmicro
|-126
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.84 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +29.88 USD
Макс. убыток в серии: -13.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 44" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
