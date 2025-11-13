- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
141
Прибыльных трейдов:
134 (95.03%)
Убыточных трейдов:
7 (4.96%)
Лучший трейд:
19.98 USD
Худший трейд:
-11.85 USD
Общая прибыль:
41.97 USD (12 419 pips)
Общий убыток:
-26.78 USD (15 389 pips)
Макс. серия выигрышей:
66 (9.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.64 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
5.34%
Макс. загрузка депозита:
19.72%
Последний трейд:
20 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
0.80
Длинных трейдов:
92 (65.25%)
Коротких трейдов:
49 (34.75%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
0.11 USD
Средняя прибыль:
0.31 USD
Средний убыток:
-3.83 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-19.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.03 USD (2)
Прирост в месяц:
15.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
19.03 USD (21.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.91% (19.03 USD)
По эквити:
14.53% (9.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30m
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30m
|15
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30m
|-3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.98 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +9.52 USD
Макс. убыток в серии: -19.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
🚀 This Signal is Powered by the FortuneMachine EAYou can Save your money for rent VPS and buying EA Software
Just Copy Our Signal at HERE
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
18%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
4
100%
141
95%
5%
1.56
0.11
USD
USD
15%
1:200