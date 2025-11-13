СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Fronia GOLD
Hayyan Azizi Zein

Fronia GOLD

Hayyan Azizi Zein
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 9%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
56
Прибыльных трейдов:
30 (53.57%)
Убыточных трейдов:
26 (46.43%)
Лучший трейд:
847.00 USD
Худший трейд:
-548.40 USD
Общая прибыль:
9 241.80 USD (57 861 pips)
Общий убыток:
-8 188.99 USD (42 745 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (2 754.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 754.61 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
14.75%
Макс. загрузка депозита:
11.40%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.35
Длинных трейдов:
36 (64.29%)
Коротких трейдов:
20 (35.71%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
18.80 USD
Средняя прибыль:
308.06 USD
Средний убыток:
-314.96 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-963.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 291.48 USD (3)
Прирост в месяц:
-25.17%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
5%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.15 USD
Максимальная:
2 973.22 USD (47.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.70% (2 973.22 USD)
По эквити:
8.04% (695.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 54
CHFJPY 1
NQ100.R 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1K
CHFJPY 0
NQ100.R 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 15K
CHFJPY 30
NQ100.R 250
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +847.00 USD
Худший трейд: -548 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2 754.61 USD
Макс. убыток в серии: -963.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LiteForex-Real.com
0.00 × 1
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 2
SFM-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TradeKings-Real
0.00 × 1
AETOS-Live
0.00 × 1
HiroseFinancialUK-MT4Live1
0.00 × 1
Nefteprombank-Real
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 2
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
еще 217...
im only trading on XAUUSD, use Breakout stop order and Limit order, always use minimal lot first, no holy grail at financial market just manage ur risk, recommendation 10.000 usd use 0.1 lot

Нет отзывов
2025.12.24 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 13:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.6% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
