Всего трейдов:
56
Прибыльных трейдов:
30 (53.57%)
Убыточных трейдов:
26 (46.43%)
Лучший трейд:
847.00 USD
Худший трейд:
-548.40 USD
Общая прибыль:
9 241.80 USD (57 861 pips)
Общий убыток:
-8 188.99 USD (42 745 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (2 754.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 754.61 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
14.75%
Макс. загрузка депозита:
11.40%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.35
Длинных трейдов:
36 (64.29%)
Коротких трейдов:
20 (35.71%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
18.80 USD
Средняя прибыль:
308.06 USD
Средний убыток:
-314.96 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-963.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 291.48 USD (3)
Прирост в месяц:
-25.17%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
5%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.15 USD
Максимальная:
2 973.22 USD (47.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.70% (2 973.22 USD)
По эквити:
8.04% (695.00 USD)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|CHFJPY
|1
|NQ100.R
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1K
|CHFJPY
|0
|NQ100.R
|3
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|15K
|CHFJPY
|30
|NQ100.R
|250
Лучший трейд: +847.00 USD
Худший трейд: -548 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2 754.61 USD
Макс. убыток в серии: -963.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LiteForex-Real.com
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeKings-Real
|0.00 × 1
|
AETOS-Live
|0.00 × 1
|
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 1
|
Nefteprombank-Real
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
im only trading on XAUUSD, use Breakout stop order and Limit order, always use minimal lot first, no holy grail at financial market just manage ur risk, recommendation 10.000 usd use 0.1 lot
Нет отзывов
