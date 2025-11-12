- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
280
Прибыльных трейдов:
156 (55.71%)
Убыточных трейдов:
124 (44.29%)
Лучший трейд:
89.67 USD
Худший трейд:
-47.93 USD
Общая прибыль:
2 260.89 USD (202 772 pips)
Общий убыток:
-1 556.30 USD (132 940 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (632.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
632.55 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
54.13%
Макс. загрузка депозита:
19.92%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.90
Длинных трейдов:
181 (64.64%)
Коротких трейдов:
99 (35.36%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
2.52 USD
Средняя прибыль:
14.49 USD
Средний убыток:
-12.55 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-225.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-225.93 USD (14)
Прирост в месяц:
29.76%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
369.13 USD
Максимальная:
784.70 USD (27.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.00% (784.40 USD)
По эквити:
7.94% (138.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|162
|D30EUR
|44
|NASUSD
|28
|SPXUSD
|23
|U30USD
|18
|GBPCAD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPNZD
|1
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|860
|D30EUR
|-129
|NASUSD
|156
|SPXUSD
|-29
|U30USD
|-166
|GBPCAD
|12
|GBPUSD
|0
|GBPNZD
|1
|AUDUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|83K
|D30EUR
|-5.2K
|NASUSD
|9.9K
|SPXUSD
|-3K
|U30USD
|-16K
|GBPCAD
|871
|GBPUSD
|19
|GBPNZD
|164
|AUDUSD
|5
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +89.67 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +632.55 USD
Макс. убыток в серии: -225.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.03 × 36
|
Exness-MT5Real
|5.83 × 6
|
Exness-MT5Real31
|9.25 × 40
|
FxPro-MT5
|9.50 × 2
|
OctaFX-Real
|10.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|18.79 × 52
