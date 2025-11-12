СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Halion UNLOCKED
Maciej Jozef Wujciow

Halion UNLOCKED

Maciej Jozef Wujciow
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2025 191%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
56
Прибыльных трейдов:
53 (94.64%)
Убыточных трейдов:
3 (5.36%)
Лучший трейд:
1 079.49 EUR
Худший трейд:
-145.80 EUR
Общая прибыль:
18 563.83 EUR (220 072 pips)
Общий убыток:
-414.91 EUR (15 536 pips)
Макс. серия выигрышей:
53 (18 563.83 EUR)
Макс. прибыль в серии:
18 563.83 EUR (53)
Коэффициент Шарпа:
0.82
Торговая активность:
32.89%
Макс. загрузка депозита:
8.78%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
46.11
Длинных трейдов:
40 (71.43%)
Коротких трейдов:
16 (28.57%)
Профит фактор:
44.74
Мат. ожидание:
324.09 EUR
Средняя прибыль:
350.26 EUR
Средний убыток:
-138.30 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-393.15 EUR)
Макс. убыток в серии:
-393.15 EUR (3)
Прирост в месяц:
427.78%
Годовой прогноз:
5 190.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
393.59 EUR
Максимальная:
393.59 EUR (39.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.36% (393.59 EUR)
По эквити:
37.15% (3 398.90 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 21K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 205K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 079.49 EUR
Худший трейд: -146 EUR
Макс. серия выигрышей: 53
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +18 563.83 EUR
Макс. убыток в серии: -393.15 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
EA Logic: Aggressive

Risk Level: Extreme


Нет отзывов
2025.12.08 06:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 04:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.