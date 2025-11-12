- Прирост
Всего трейдов:
56
Прибыльных трейдов:
53 (94.64%)
Убыточных трейдов:
3 (5.36%)
Лучший трейд:
1 079.49 EUR
Худший трейд:
-145.80 EUR
Общая прибыль:
18 563.83 EUR (220 072 pips)
Общий убыток:
-414.91 EUR (15 536 pips)
Макс. серия выигрышей:
53 (18 563.83 EUR)
Макс. прибыль в серии:
18 563.83 EUR (53)
Коэффициент Шарпа:
0.82
Торговая активность:
32.89%
Макс. загрузка депозита:
8.78%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
46.11
Длинных трейдов:
40 (71.43%)
Коротких трейдов:
16 (28.57%)
Профит фактор:
44.74
Мат. ожидание:
324.09 EUR
Средняя прибыль:
350.26 EUR
Средний убыток:
-138.30 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-393.15 EUR)
Макс. убыток в серии:
-393.15 EUR (3)
Прирост в месяц:
427.78%
Годовой прогноз:
5 190.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
393.59 EUR
Максимальная:
393.59 EUR (39.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.36% (393.59 EUR)
По эквити:
37.15% (3 398.90 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|21K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|205K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +1 079.49 EUR
Худший трейд: -146 EUR
Макс. серия выигрышей: 53
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +18 563.83 EUR
Макс. убыток в серии: -393.15 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
EA Logic: Aggressive
Risk Level: Extreme
Нет отзывов
