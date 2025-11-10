- Прирост
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
22 (81.48%)
Убыточных трейдов:
5 (18.52%)
Лучший трейд:
2.86 USD
Худший трейд:
-6.18 USD
Общая прибыль:
24.84 USD (3 095 pips)
Общий убыток:
-14.71 USD (1 804 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (10.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.36 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
48.16%
Макс. загрузка депозита:
25.15%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
1.19
Длинных трейдов:
4 (14.81%)
Коротких трейдов:
23 (85.19%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
0.38 USD
Средняя прибыль:
1.13 USD
Средний убыток:
-2.94 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-6.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.18 USD (1)
Прирост в месяц:
43.11%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
8.53 USD (34.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.83% (8.53 USD)
По эквити:
32.67% (5.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCAD
|8
|EURUSD
|5
|AUDCAD
|3
|GBPCAD
|3
|EURAUD
|2
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCAD
|5
|EURUSD
|1
|AUDCAD
|0
|GBPCAD
|-2
|EURAUD
|-1
|AUDUSD
|0
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|2
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|3
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCAD
|662
|EURUSD
|100
|AUDCAD
|11
|GBPCAD
|-326
|EURAUD
|-79
|AUDUSD
|33
|USDCAD
|11
|GBPUSD
|192
|NZDJPY
|164
|CADJPY
|442
|NZDUSD
|81
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Лучший трейд: +2.86 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +10.36 USD
Макс. убыток в серии: -6.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 36
|
ICMarketsSC-Live32
|0.01 × 152
|
ICMarketsEU-Live28
|0.02 × 89
|
ICMarketsSC-Live20
|0.04 × 294
|
AxioryAsia-06Live
|0.21 × 112
|
ICMarketsSC-Live23
|0.44 × 32
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.58 × 12
|
Exness-Real9
|0.63 × 8
|
RoboForex-Pro-5
|1.34 × 56
|
Exness-Real16
|2.24 × 242
|
RoboForex-Pro
|2.43 × 47
|
FBS-Real-1
|2.92 × 300
|
Alpari-Pro.ECN
|3.67 × 3
|
Weltrade-Live
|17.38 × 39
|
GCIFinancial-Live
|21.68 × 37
