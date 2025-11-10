- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
19 (51.35%)
Убыточных трейдов:
18 (48.65%)
Лучший трейд:
50.21 USD
Худший трейд:
-51.92 USD
Общая прибыль:
345.53 USD (34 855 pips)
Общий убыток:
-413.85 USD (41 078 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (95.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
95.26 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
28.21%
Макс. загрузка депозита:
4.47%
Последний трейд:
22 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
18 (48.65%)
Коротких трейдов:
19 (51.35%)
Профит фактор:
0.83
Мат. ожидание:
-1.85 USD
Средняя прибыль:
18.19 USD
Средний убыток:
-22.99 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-131.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-131.94 USD (5)
Прирост в месяц:
-26.04%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
68.32 USD
Максимальная:
165.38 USD (31.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.38% (165.38 USD)
По эквити:
13.27% (67.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-68
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-6.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.21 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +95.26 USD
Макс. убыток в серии: -131.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
suport:
https://t.me/+h7QC1XTpTH82YTlh
Нет отзывов
