СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AMANHECER DOURADO
Salomao Hack

AMANHECER DOURADO

Salomao Hack
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -16%
RoboForex-ECN-3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
19 (51.35%)
Убыточных трейдов:
18 (48.65%)
Лучший трейд:
50.21 USD
Худший трейд:
-51.92 USD
Общая прибыль:
345.53 USD (34 855 pips)
Общий убыток:
-413.85 USD (41 078 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (95.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
95.26 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
28.21%
Макс. загрузка депозита:
4.47%
Последний трейд:
22 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
18 (48.65%)
Коротких трейдов:
19 (51.35%)
Профит фактор:
0.83
Мат. ожидание:
-1.85 USD
Средняя прибыль:
18.19 USD
Средний убыток:
-22.99 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-131.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-131.94 USD (5)
Прирост в месяц:
-26.04%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
68.32 USD
Максимальная:
165.38 USD (31.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.38% (165.38 USD)
По эквити:
13.27% (67.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -68
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -6.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.21 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +95.26 USD
Макс. убыток в серии: -131.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.13 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
еще 4...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

suport: 

https://t.me/+h7QC1XTpTH82YTlh

Нет отзывов
2025.12.09 17:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 18:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 02:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AMANHECER DOURADO
30 USD в месяц
-16%
0
0
USD
362
USD
5
100%
37
51%
28%
0.83
-1.85
USD
31%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.