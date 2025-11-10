СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GOLDEN HACK TREND VOLATILITY
Salomao Hack

GOLDEN HACK TREND VOLATILITY

Salomao Hack
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -19%
RoboForex-ECN-3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
108
Прибыльных трейдов:
52 (48.14%)
Убыточных трейдов:
56 (51.85%)
Лучший трейд:
19.26 USD
Худший трейд:
-16.02 USD
Общая прибыль:
84.47 USD (9 300 pips)
Общий убыток:
-160.78 USD (15 883 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (34.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
34.72 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.14
Торговая активность:
1.59%
Макс. загрузка депозита:
12.14%
Последний трейд:
17 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
-0.57
Длинных трейдов:
80 (74.07%)
Коротких трейдов:
28 (25.93%)
Профит фактор:
0.53
Мат. ожидание:
-0.71 USD
Средняя прибыль:
1.62 USD
Средний убыток:
-2.87 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-64.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.07 USD (7)
Прирост в месяц:
-24.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
77.16 USD
Максимальная:
133.88 USD (29.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.31% (133.88 USD)
По эквити:
13.93% (53.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 108
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -76
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -5.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.26 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +34.72 USD
Макс. убыток в серии: -64.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.13 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
еще 4...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

suport:

https://t.me/+h7QC1XTpTH82YTlh

Нет отзывов
2025.12.14 09:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 19:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.25 18:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 03:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 03:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 02:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 02:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 04:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 01:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 00:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 02:45
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 02:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GOLDEN HACK TREND VOLATILITY
30 USD в месяц
-19%
0
0
USD
324
USD
5
100%
108
48%
2%
0.52
-0.71
USD
29%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.