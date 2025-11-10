- Прирост
Всего трейдов:
108
Прибыльных трейдов:
52 (48.14%)
Убыточных трейдов:
56 (51.85%)
Лучший трейд:
19.26 USD
Худший трейд:
-16.02 USD
Общая прибыль:
84.47 USD (9 300 pips)
Общий убыток:
-160.78 USD (15 883 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (34.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
34.72 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.14
Торговая активность:
1.59%
Макс. загрузка депозита:
12.14%
Последний трейд:
17 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
-0.57
Длинных трейдов:
80 (74.07%)
Коротких трейдов:
28 (25.93%)
Профит фактор:
0.53
Мат. ожидание:
-0.71 USD
Средняя прибыль:
1.62 USD
Средний убыток:
-2.87 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-64.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.07 USD (7)
Прирост в месяц:
-24.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
77.16 USD
Максимальная:
133.88 USD (29.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.31% (133.88 USD)
По эквити:
13.93% (53.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-76
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-5.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +19.26 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +34.72 USD
Макс. убыток в серии: -64.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
