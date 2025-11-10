- Прирост
Всего трейдов:
68
Прибыльных трейдов:
59 (86.76%)
Убыточных трейдов:
9 (13.24%)
Лучший трейд:
68.16 USD
Худший трейд:
-62.53 USD
Общая прибыль:
497.49 USD (349 252 pips)
Общий убыток:
-108.57 USD (68 999 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (122.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
141.82 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.65
Торговая активность:
37.33%
Макс. загрузка депозита:
12.41%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
6.22
Длинных трейдов:
56 (82.35%)
Коротких трейдов:
12 (17.65%)
Профит фактор:
4.58
Мат. ожидание:
5.72 USD
Средняя прибыль:
8.43 USD
Средний убыток:
-12.06 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-13.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-62.53 USD (1)
Прирост в месяц:
118.07%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
62.53 USD (14.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.57% (62.53 USD)
По эквити:
35.37% (144.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|389
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|280K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
