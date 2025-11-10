СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Scalp Trend Ea
Duy Van Nguy

Gold Scalp Trend Ea

Duy Van Nguy
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 333 USD в месяц
прирост с 2025 389%
Exness-MT5Real24
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
68
Прибыльных трейдов:
59 (86.76%)
Убыточных трейдов:
9 (13.24%)
Лучший трейд:
68.16 USD
Худший трейд:
-62.53 USD
Общая прибыль:
497.49 USD (349 252 pips)
Общий убыток:
-108.57 USD (68 999 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (122.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
141.82 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.65
Торговая активность:
37.33%
Макс. загрузка депозита:
12.41%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
6.22
Длинных трейдов:
56 (82.35%)
Коротких трейдов:
12 (17.65%)
Профит фактор:
4.58
Мат. ожидание:
5.72 USD
Средняя прибыль:
8.43 USD
Средний убыток:
-12.06 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-13.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-62.53 USD (1)
Прирост в месяц:
118.07%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
62.53 USD (14.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.57% (62.53 USD)
По эквити:
35.37% (144.01 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 68
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 389
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 280K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +68.16 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +122.32 USD
Макс. убыток в серии: -13.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.16 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 07:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.26 04:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 20:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 07:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 02:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Scalp Trend Ea
333 USD в месяц
389%
0
0
USD
489
USD
8
95%
68
86%
37%
4.58
5.72
USD
35%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.