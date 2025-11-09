СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / DT INTRADAY 1
Filippo Mugnaini

DT INTRADAY 1

Filippo Mugnaini
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 4%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
46 (79.31%)
Убыточных трейдов:
12 (20.69%)
Лучший трейд:
0.46 EUR
Худший трейд:
-0.85 EUR
Общая прибыль:
14.90 EUR (1 842 pips)
Общий убыток:
-10.71 EUR (1 087 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (4.30 EUR)
Макс. прибыль в серии:
4.30 EUR (15)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
14.45%
Макс. загрузка депозита:
6.12%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.93
Длинных трейдов:
33 (56.90%)
Коротких трейдов:
25 (43.10%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
0.07 EUR
Средняя прибыль:
0.32 EUR
Средний убыток:
-0.89 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-2.45 EUR)
Макс. убыток в серии:
-2.45 EUR (3)
Прирост в месяц:
1.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.49 EUR
Максимальная:
4.49 EUR (4.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.30% (4.47 EUR)
По эквити:
3.66% (3.68 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 755
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.46 EUR
Худший трейд: -1 EUR
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +4.30 EUR
Макс. убыток в серии: -2.45 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
еще 38...
Нет отзывов
2025.12.22 08:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 16:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 06:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 06:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 03:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 11:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 03:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 03:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.13 01:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.09 14:04
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.09 14:04
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.09 14:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.09 14:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DT INTRADAY 1
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
104
EUR
8
100%
58
79%
14%
1.39
0.07
EUR
4%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.