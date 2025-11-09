- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
46 (79.31%)
Убыточных трейдов:
12 (20.69%)
Лучший трейд:
0.46 EUR
Худший трейд:
-0.85 EUR
Общая прибыль:
14.90 EUR (1 842 pips)
Общий убыток:
-10.71 EUR (1 087 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (4.30 EUR)
Макс. прибыль в серии:
4.30 EUR (15)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
14.45%
Макс. загрузка депозита:
6.12%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.93
Длинных трейдов:
33 (56.90%)
Коротких трейдов:
25 (43.10%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
0.07 EUR
Средняя прибыль:
0.32 EUR
Средний убыток:
-0.89 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-2.45 EUR)
Макс. убыток в серии:
-2.45 EUR (3)
Прирост в месяц:
1.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.49 EUR
Максимальная:
4.49 EUR (4.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.30% (4.47 EUR)
По эквити:
3.66% (3.68 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|755
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.46 EUR
Худший трейд: -1 EUR
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +4.30 EUR
Макс. убыток в серии: -2.45 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
еще 38...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
104
EUR
EUR
8
100%
58
79%
14%
1.39
0.07
EUR
EUR
4%
1:500