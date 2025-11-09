СигналыРазделы
Gui Gen Freddy Tay

Algo Z

Gui Gen Freddy Tay
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 119%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
22 (91.66%)
Убыточных трейдов:
2 (8.33%)
Лучший трейд:
381.98 SGD
Худший трейд:
-507.93 SGD
Общая прибыль:
3 580.97 SGD (21 026 pips)
Общий убыток:
-805.72 SGD (4 192 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 025.08 SGD)
Макс. прибыль в серии:
1 348.22 SGD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.69
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
18.65%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
5.44
Длинных трейдов:
14 (58.33%)
Коротких трейдов:
10 (41.67%)
Профит фактор:
4.44
Мат. ожидание:
115.64 SGD
Средняя прибыль:
162.77 SGD
Средний убыток:
-402.86 SGD
Макс. серия проигрышей:
1 (-507.93 SGD)
Макс. убыток в серии:
-507.93 SGD (1)
Прирост в месяц:
49.61%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.24 SGD
Максимальная:
509.73 SGD (16.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.86% (509.02 SGD)
По эквити:
32.64% (661.02 SGD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 6
AUDUSD 3
GBPUSD 3
AUDJPY 2
GBPJPY 2
USDCAD 2
NZDJPY 1
USDJPY 1
AUDCHF 1
EURGBP 1
EURUSD 1
GBPAUD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 99
AUDUSD 249
GBPUSD 596
AUDJPY 129
GBPJPY 489
USDCAD 488
NZDJPY 40
USDJPY 81
AUDCHF 48
EURGBP 69
EURUSD -216
GBPAUD 108
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 829
AUDUSD 2.2K
GBPUSD 2.3K
AUDJPY 2.5K
GBPJPY 5K
USDCAD 3K
NZDJPY 1K
USDJPY 750
AUDCHF 489
EURGBP 499
EURUSD -2.5K
GBPAUD 742
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +381.98 SGD
Худший трейд: -508 SGD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 025.08 SGD
Макс. убыток в серии: -507.93 SGD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
VantageInternational-Live 13
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 156
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 227
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.72 × 10138
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5655
Exness-MT5Real8
0.84 × 916
еще 141...
Нет отзывов
2025.12.23 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 17:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 15:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 17:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 04:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 04:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 23:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 19:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 20:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.25 20:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 06:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 18:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 12:04
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.09 12:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.09 12:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
