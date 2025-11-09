- Прирост
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
22 (91.66%)
Убыточных трейдов:
2 (8.33%)
Лучший трейд:
381.98 SGD
Худший трейд:
-507.93 SGD
Общая прибыль:
3 580.97 SGD (21 026 pips)
Общий убыток:
-805.72 SGD (4 192 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 025.08 SGD)
Макс. прибыль в серии:
1 348.22 SGD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.69
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
18.65%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
5.44
Длинных трейдов:
14 (58.33%)
Коротких трейдов:
10 (41.67%)
Профит фактор:
4.44
Мат. ожидание:
115.64 SGD
Средняя прибыль:
162.77 SGD
Средний убыток:
-402.86 SGD
Макс. серия проигрышей:
1 (-507.93 SGD)
Макс. убыток в серии:
-507.93 SGD (1)
Прирост в месяц:
49.61%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.24 SGD
Максимальная:
509.73 SGD (16.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.86% (509.02 SGD)
По эквити:
32.64% (661.02 SGD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|3
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|USDCAD
|2
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|99
|AUDUSD
|249
|GBPUSD
|596
|AUDJPY
|129
|GBPJPY
|489
|USDCAD
|488
|NZDJPY
|40
|USDJPY
|81
|AUDCHF
|48
|EURGBP
|69
|EURUSD
|-216
|GBPAUD
|108
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|829
|AUDUSD
|2.2K
|GBPUSD
|2.3K
|AUDJPY
|2.5K
|GBPJPY
|5K
|USDCAD
|3K
|NZDJPY
|1K
|USDJPY
|750
|AUDCHF
|489
|EURGBP
|499
|EURUSD
|-2.5K
|GBPAUD
|742
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Лучший трейд: +381.98 SGD
Худший трейд: -508 SGD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 025.08 SGD
Макс. убыток в серии: -507.93 SGD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
VantageInternational-Live 13
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 156
|
FusionMarkets-Demo
|0.40 × 5
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 227
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.72 × 10138
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5655
|
Exness-MT5Real8
|0.84 × 916
Нет отзывов
